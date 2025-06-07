Gençlerin Yapay Zeka Algısı Yaşa Göre Değişiyor

Gençlerin Yapay Zeka Algısı Yaşa Göre Değişiyor
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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, 21 yaş altındaki gençlerin yapay zekaya olumlu yaklaştığını, 25 yaş üstündekilerin ise etik ve yalnızlaşma kaygıları taşıdığını ortaya koydu.

SAMSUN (İHA) – Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde bir akademisyenin 540 üniversite öğrencisiyle gerçekleştirdiği çalışma sonucunda, 21 yaş altı gençler yapay zekaya umutla bakarken, 25 yaş üstü öğrencilerde etik ve yalnızlaşma kaygıları öne çıktı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ercümend Ersanlı ve ekibinin, 540 üniversite öğrencisiyle gerçekleştirdiği araştırma, yapay zeka (YZ) temelli eğitime yönelik duygu durumunun yaşa bağlı olarak değiştiğini ortaya koydu. GPT-4 destekli analiz, Monte Carlo simülasyonu ve karar ağacı modellemesiyle yürütülen çalışmada, 21 yaş altı gençler yapay zekaya umutla bakarken, 25 yaş üstü öğrencilerde etik ve yalnızlaşma kaygıları öne çıktı.

Araştırmaya göre, 21 yaş ve altındaki öğrencilerin yüzde 75'i yapay zeka araçlarını düzenli kullandığını belirtirken, bu grupta duygu skoru pozitif çıktı. Ancak yaş ilerledikçe kullanım oranı düştü, endişeler arttı. Kişiselleştirilmiş eğitim modelleri bazı öğrencilerde başarı beklentisini artırırken, bazıları için sosyalleşme kaybı endişesi doğurdu.

Prof. Dr. Ersanlı, "Yapay zeka eğitimde erişilebilirliği artırsa da sosyal bağları zayıflatabilir. Hibrit modeller ve etik şeffaflıkla denge sağlanmalı" dedi. Araştırma sonucunda üniversitelere yapay zeka pedagojisi dersleri eklenmesi, eğitmenlerin sosyo-duygusal yaklaşımlar geliştirmesi ve politika yapıcıların etik düzenlemeleri hızlandırması gerektiği vurgulandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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