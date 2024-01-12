Gençlerde Merhamet Bilinci Semineri Düzenlendi

Düzce Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nde "Gençlerde Merhamet Bilinci" adlı bir seminer gerçekleştirdi. Seminere yaklaşık 200 kişilik öğrenci grubu katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Zekeriya Güzeldal, seminerin öğrencilere daha fazla farkındalık kazandıracağını ümit ettiğini dile getirerek sözü Merkez Müdürü Doç. Dr. Hamza Aktaş'a bıraktı.

Seminerin başlangıcında merhametle ilgili yaşanmış bir hikaye anlatan ve öğrencilerle beraber merhamet kavramının anlamını tanımlayan Doç. Dr. Hamza Aktaş; seminerin ilerleyen aşamalarında "Gençlerin Sosyal İlişkilerinde ve Toplumda Merhametin Rolü" başlığı altında, Sağlıklı İlişkiler, Empati Yeteneğinin Gelişmesi, Başkalarının Duygularını Anlama, Destek Olma ve Saygı Gösterme gibi konulara değindi.

"Gençlerde Merhamet Bilincinin Gelişimi" başlığında duygusal zeka ve empatinin, merhamet bilincinin gelişimde önemli faktörler olduğu vurguladı. Daha sonra deneyimlerle gençlerde merhamet bilincinin nasıl kazandırılacağıyla ile ilgili bilgiler paylaşan Doç. Dr. Hamza Aktaş, gönüllü faaliyetler, eğitim programları, paylaşım ve tartışma grupları, empati egzersizleri ve model alınacak davranışlar gibi konularla merhamet duygusunun daha iyi elde edilebileceği değerlendirmesinde bulundu.

"Dijital Oyunlar, Şiddet ve Merhameti Engelleme" başlığında ise TÜİK 2021 yılındaki "Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" çalışmasının verilerine göre 2013 yılında 6-15 yaşları arasındaki çocuklarda internet kullanım oranı %50,8 olduğunu söyleyen Doç. Dr. Aktaş, 2021 yılında ise bu oranın %82,7'ye çıktığını ve çalışmada çocukların hangi amaçla interneti kullandığının da araştırıldığını sözlerine ekledi.

Araştırma verilerine göre, interneti kullanan çocukların %66,1'inin interneti oyun oynamak veya oyun indirmek için kullandığını belirten Doç. Dr. Hamza Aktaş, Amerikan Psikoloji Birliği'nin 2020 yılında yayınladığı bildiriye göre, dijital savaş oyunlarının agresif davranışları artırırken empatiyi azalttığı tespitini paylaştı.

2017'de hazırlanan "Dijital Oyunlar Raporu" verilerine göre ise Türkiye'de en çok indirilen oyunların ilk ikisinin savaş strateji oyunları olan 'Clash Royale' ve 'Clash of Clans' olduğunu dile getiren Aktaş, bunun yanında Fortnite Battle Royale, PUBG: Battlegrounds gibi oyunların son dönemlerde en çok oynanan oyunlar arasına girdiğini ve bu gibi oyunların saldırganlık ve şiddet davranışlarını artırırken, merhameti engelleyici bir faktör olduğunu ifade etti. - DÜZCE