Gönüllü gençlerden pazar esnafına sıcak ikram

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi gönüllüleri, soğuk hava nedeniyle pazar esnafına çay ikramında bulundu.

Gençlik lideri Esra Albay öncülüğünde gönüllü gençler, Salı günleri Efeler ilçesinde Hasanefendi-Ramazan Paşa ve Zafer Mahallelerinde kurulan tarihi semt pazarını ziyaret etti. Esnafla sohbet eden gençler, havanın soğuk olması nedeniyle çay ikramı yaptı.

Gönüllü gençlerden Nur Hilal Kızıltan, sabah erken saatlerde Aydın Gençlik Merkezi'nde çay hazırladıklarını belirterek, "Esnafımızın içini ısıtmak için pazara geldik" dedi.

Gönüllü Gençlik Lideri Zerda Nas ise pazarcı esnafının kendilerini güler yüzle karşıladığını ifade ederek, "Böyle bir gönüllü çalışma içinde olmak beni mutlu etti" diye konuştu.

Pazar esnaflarından Cafer Tayanç da serin havada yapılan çay ikramı için teşekkür ederek, "Her zaman bekleriz" dedi. - AYDIN