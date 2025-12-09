Haberler

Gönüllü gençlerden pazar esnafına sıcak ikram
Aydın Gençlik Merkezi gönüllüleri, soğuk hava nedeniyle pazar esnafına çay ikram ederek moral verdi. Gençlik lideri Esra Albay öncülüğündeki gönüllüler, tarihi semt pazarını ziyaret ederek esnafla sohbet etti ve çay dağıttı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi gönüllüleri, soğuk hava nedeniyle pazar esnafına çay ikramında bulundu.

Gençlik lideri Esra Albay öncülüğünde gönüllü gençler, Salı günleri Efeler ilçesinde Hasanefendi-Ramazan Paşa ve Zafer Mahallelerinde kurulan tarihi semt pazarını ziyaret etti. Esnafla sohbet eden gençler, havanın soğuk olması nedeniyle çay ikramı yaptı.

Gönüllü gençlerden Nur Hilal Kızıltan, sabah erken saatlerde Aydın Gençlik Merkezi'nde çay hazırladıklarını belirterek, "Esnafımızın içini ısıtmak için pazara geldik" dedi.

Gönüllü Gençlik Lideri Zerda Nas ise pazarcı esnafının kendilerini güler yüzle karşıladığını ifade ederek, "Böyle bir gönüllü çalışma içinde olmak beni mutlu etti" diye konuştu.

Pazar esnaflarından Cafer Tayanç da serin havada yapılan çay ikramı için teşekkür ederek, "Her zaman bekleriz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
