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Gençler 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım' Projesi İçin Toplanacak

Gençler 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım' Projesi İçin Toplanacak
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım' projesi kapsamında gençler, 5 Ekim 2024 Cumartesi günü yatsı namazında Toparlar Merkez Camiinde bir araya gelecek.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gençler ile 5 Ekim 2024 Cumartesi günü yatsı namazında 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım' projesi kapsamında Toparlar Merkez Camiinde buluşulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle tüm Türkiye'deki gençleri 5 Ekim 2024 Cumartesi günü yatsı namazında 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşturuyor.' Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada; "Camilerin hayatın merkezinde konumlandırılmasını temin etmek, toplumun tüm kesimlerinin cami ve cami hizmetleriyle bağının güçlenmesini sağlamak, milli ve manevi değerlere sahip bir toplum inşa etmek amacıyla başlatılan proje kapsamında Köyceğiz Müftülüğü 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım' programı düzenlemiş olup kız-erkek tüm gençleri 5 Ekim 2024 cumartesi günü yatsı namazında Toparlar Merkez Camiinde buluşmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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