Gençler Kanser Hastalarına Moral Verdi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen etkinlikte gençler, kanser hastaları ve yakınlarıyla bir araya gelerek moral takviyesinde bulundu. Yozgat Kanser Hastaları Moral Motivasyon Derneği Başkanı Ayşe Esengin, "Bu tür etkinlikler bizlere çok güzel moral motivasyon oluyor" dedi.

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) ve Yozgat Moral ve Motivasyon Derneği tarafından gönüllülük esasına dayalı düzenlenen etkinlikte kanser hastaları ve yakınları gençlerle bir araya geldi.

Hastaların öykülerinin dinlendiği programda oyunlar oynandı, bez boyama etkinliği yapıldı, kanser kahoot yarışması ile farkındalık artırıldı. Kanserle mücadele eden kadınlar, etkinliğin kendileri açısından moral ve motivasyon sağladığını belirtti.

"Kanserli bir hastaya moral motivasyon vermek gerçekten çok zor"

Etkinliğe katılan Yozgat Bozok Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 3. sınıf öğrencisi Nisa Şahingöz, moral motivasyonun önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sorgun Gençlik Derneği gençlerin kişisel gelişimini ve sosyalleşmesine yardım sağlayan etkinlikler düzenliyor. Bugün burada da moral ve motivasyon olması adına Kanser Hastaları Moral Motivasyon Derneği ile beraberiz. Benim babam yakın zamanda mesane kanserini atlattı. 2 yıl kadar bir süreç geçirdi. Bu dönem benim için çok zor geçti. Kanserli bir hastaya moral motivasyon vermek gerçekten çok zor. Çünkü onun sağlıklı düşünmesini aslında biz sağlıyoruz."

"Hastalığı insanlar kabul etmiyor, onları ikna ediyoruz"

Yozgat Kanser Hastaları Moral Motivasyon Derneği Başkanı Ayşe Esengin, hastaların hastalığı kabullenmekte zorlandığını belirterek, şunları söyledi:

"2011'de rahatsızlandım. 8 sene tedavim iyi gitti. Şu anda iyiyim şükür. Derneğimizi 2019'un sonlarında kurduk, moral motivasyon açısından arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Doktor buluyoruz. Hastalığı insanlar kabul etmiyor, onları ikna ediyoruz. Şu anda SORGED'in davetlisiyiz. Güzel etkinlikler yaptık. Bu tür etkinlikler bizlere çok güzel moral motivasyon oluyor. Yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyoruz."

"Kanserli hastalarımızla birlikte moral ve motivasyon etkinliği düzenledik"

Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, gençlere yönelik gönüllülük projelerinin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarına da devam ettiklerini belirterek, "Bugün SORGED ile Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği'nin iş birliğinde kanserli hastalarımızla birlikte moral ve motivasyon etkinliği düzenledik. Önce tanışma etkinliği yaptık, ardından kanser farkındalığı ile ilgili bir yarışma düzenledik, daha sonra bez çanta boyama etkinliği gerçekleştirdik." dedi.

"Bugüne kadar 700'den fazla genci Erasmus Plus ve ESC projeleri yurtdışına gönderdik"

Uğuz, derneğin çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sorgun Gençlik Derneği 2014 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Gençlik bilgilendirmesi, gençlik çalışmaları ve gençlere yönelik 21. yüzyıl yetkinlikleri üzerine çok çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Projeler hazırlıyoruz. Çevreden sağlığa, sağlıktan spora birçok gönüllülük projesi ve eğitim düzenliyoruz. Bugüne kadar 700'den fazla genci Erasmus Plus ve ESC projeleri yurt dışına gönderdik. Aynı şekilde Avrupa'dan gençleri burada misafir ediyoruz. Şu anda da Polonya, İsveç ve Hollanda'dan gelen 3 gönüllümüz 2 ay burada kalacak."