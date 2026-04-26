Genç piyanistin 'üstün' başarısı

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Efruz Fulin Dokur, müzik yolculuğunda önüne çıkan engelleri azmiyle aşarak Türk Eğitim Vakfı'ndan (TEV) "Üstün Başarı Bursu" almaya hak kazandı. Üniversiteyi sadece 6 aylık yoğun bir hazırlıkla yüzde 100 burslu kazanan genç piyanist, şimdi ise uluslararası yarışmalara katılıp ve Avrupa'daki prestijli okullarda lisansüstü eğitimine yön vermek istiyor.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Piyano 2. sınıf öğrencisi Efruz Fulin Dokur, müzik dünyasında zor olanı başararak gurur tablosu çizdi. Profesyonel müzik eğitimine yaşıtlarından geç başlamasına ve çevresinden aldığı "kazanamazsın" eleştirilerine rağmen pes etmeyen Dokur, kendi başarı öyküsünü yazdı.

Kısa sürede büyük başarı

Adana'da başlayan ve 11 yaşında İzmir'e taşınmasıyla şekillenen müzik tutkusunu mesleğe dönüştürmeye lise son sınıfta karar veren Efruz Fulin Dokur, bu süreçte pek çok zorlukla karşılaştı. Anadolu Lisesi mezunu olan ve teknik eksiklikleri olduğu gerekçesiyle "konservatuvar kazanamazsın" denilen genç yetenek, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Başar Can Kıvrak ile tanışınca hayatı değişti. Hocasıyla birlikte 6 ay boyunca saatlerce süren, elleri ağrıyana kadar devam eden disiplinli bir çalışma yürüten Dokur, bu kısa sürede iki vakıf üniversitesine yüzde 100 burslu olarak kabul aldı. Tercihini ise gelişiminde büyük payı olan hocasıyla devam etmek adına Yaşar Üniversitesi'nden yana kullandı. Başarısını akademik hayatında da sürdüren Dokur, zorlu mülakat ve performans sınavlarını geçerek TEV Üstün Başarı Sanat Bursu'nu kazandı.

Hedef: Avrupa

Başarılarına her gün bir yenisini ekleyen Efruz Fulin Dokur, gelecek planlarını şu sözlerle aktardı: "Müzik benim için hiçbir zaman vazgeçemediğim bir tutku oldu. Ailem ilk başta tereddüt etse de azmimi görünce en büyük destekçim haline geldiler. Şimdi önümde Haziran ayında katılacağım Karadağ Uluslararası Piyano Yarışması ve Çanakkale'deki yaz kampı var. Ayrıca Erasmus sınavını da kazandım; Hamburg, Karlsruhe veya Stuttgart'taki prestijli müzik okullarından birinde eğitimime devam etmeyi hedefliyorum. Bundan sonraki süreçte en büyük hedefim, Yaşar Üniversitesi'ndeki eğitimimi en iyi şekilde tamamlayıp uluslararası platformlarda ülkemi ve okulumu gururla temsil etmek. Ardından Almanya ve Amerika'da hedeflediğim yüksek lisans ve doktora eğitimlerimi tamamlayarak ülkeme donanımlı bir akademisyen olarak dönmeyi amaçlıyorum."

Genç yeteneklere "Yapabilirsin" demek istiyorum

Kendisi gibi hayallerinin peşinden giden gençlere seslenen Dokur, "Cumhuriyet değerlerine yakışır, çağdaş bir konser piyanisti olmanın yanı sıra, klasik müziği toplumun her kesimine sevdiren bir eğitmen olmak en büyük hayalim. Özellikle benim gibi 'geç kalmışlık' endişesi taşıyan, o zorlu yollardan geçen genç yeteneklerin ellerinden tutup onlara 'yapabilirsin' diyen saygın bir akademisyen olmak istiyorum. Bu noktada TEV Üstün Başarı Sanat Bursu benim için sadece maddi bir destek değil; tırnaklarımla kazıdığım bu zorlu yolun ve bitmek bilmeyen çalışma azmimin en büyük alkışı oldu. Yaşıtlarıma kıyasla bu yola geç çıkmama rağmen disiplinle elde ettiğim bu başarılar bana tarifsiz bir gurur veriyor. Kendi hikayemle, hayallerinin peşinden giden tüm gençlere umut olabilmeyi diliyorum; çünkü pes etmediğiniz ve azimle çalıştığınız sürece başarı daima mümkündür" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı