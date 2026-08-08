Boğaziçi Genç Ofis Öğrencilerinden Jandarma Komutanlığına Ziyaret
Boğaziçi Genç Ofis Yaz Kulübü öğrencileri, Düzce İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek jandarmanın görevleri, sorumlulukları, çalışma alanları ve kullandığı ekipmanlar hakkında bilgi aldı. Eğitici ve keyifli geçen program, öğrencilerin farklı meslekleri tanımasına ve jandarmanın toplum güvenliğindeki rolüne dair farkındalık kazanmasına katkı sağladı.
Boğaziçi Genç Ofis Yaz Kulübü öğrencileri, Düzce İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda jandarmanın görevleri, çalışma alanları ve kullandığı ekipmanlar hakkında bilgi aldı.
Boğaziçi Genç Ofis Yaz Kulübü öğrencileri, düzenlenen program kapsamında Düzce İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek jandarma teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi aldı. Programda öğrencilere jandarmanın görevleri, sorumlulukları, çalışma alanları ve kullanılan ekipmanlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler, güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmaları yakından tanıma fırsatı buldu.
Eğitici ve keyifli anların yaşandığı program sayesinde öğrencilerin farklı meslekleri tanımalarına ve jandarmanın toplum güvenliğindeki rolü hakkında farkındalık kazanmalarına katkı sağlandı.