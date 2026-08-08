Haberler

Boğaziçi Genç Ofis Öğrencilerinden Jandarma Komutanlığına Ziyaret

Boğaziçi Genç Ofis Öğrencilerinden Jandarma Komutanlığına Ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Boğaziçi Genç Ofis Yaz Kulübü öğrencileri, Düzce İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek jandarmanın görevleri, sorumlulukları, çalışma alanları ve kullandığı ekipmanlar hakkında bilgi aldı. Eğitici ve keyifli geçen program, öğrencilerin farklı meslekleri tanımasına ve jandarmanın toplum güvenliğindeki rolüne dair farkındalık kazanmasına katkı sağladı.

Boğaziçi Genç Ofis Yaz Kulübü öğrencileri, Düzce İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda jandarmanın görevleri, çalışma alanları ve kullandığı ekipmanlar hakkında bilgi aldı.

Boğaziçi Genç Ofis Yaz Kulübü öğrencileri, düzenlenen program kapsamında Düzce İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek jandarma teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi aldı. Programda öğrencilere jandarmanın görevleri, sorumlulukları, çalışma alanları ve kullanılan ekipmanlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler, güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmaları yakından tanıma fırsatı buldu.

Eğitici ve keyifli anların yaşandığı program sayesinde öğrencilerin farklı meslekleri tanımalarına ve jandarmanın toplum güvenliğindeki rolü hakkında farkındalık kazanmalarına katkı sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor

Beşikçioğlu'nu satan satana! Bu kez darbeyi en yakınından yedi
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt

Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler
Fenerbahçe Lukaku için masada: Napoli'nin istediği rakam belli oldu

Ve beklenen oldu!

Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı