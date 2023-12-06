Genç Kızılay Gönüllüleri Kızılcahamam Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

Genç Kızılay Kızılcahamam temsilciliğinden gönüllüler, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.

Genç Kızılay Kızılcahamam Temsilciliğine bağlı gönüllüler 5 Aralık Gönüllüler Günü'nde Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti. Kurulduğu günden beri Kızılcahamam'da eğitim, sağlık, gıda, ısınma, barınma, giyecek ve daha birçok alanda yardımlarıyla Türkiye Genç Kızılay araştırmasında derece yapan Genç Kızılay gönülleri Belediye Başkanı Süleyman Acar tarafından ağırlandı. Başkan Acar, "Bugün, Genç Kızılay'ı belediyemizde ağırlayarak, toplumumuza daha iyi hizmet etmek adına fikir alışverişinde bulunduk. Gençlerimizin enerjisi ve önerileriyle, daha güçlü bir geleceği birlikte inşa ediyoruz. Teşekkürler Genç Kızılay" dedi.

Kızılay Kızılcahamam ilçe Temsilcisi Yılmaz Özbek ve Genç Kızılay İlçe Temsilcisi tarafından Belediye Başkanı Süleyman Acar'a gönüllü kıyafeti hediye edildi. - ANKARA