Genç Kaymakamı Kaptanoğlu köydeki çalışmaları inceledi

Bingöl'ün Genç İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, ilçeye bağlı Sarmakaya köyünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, köy ziyaretlerine olarak devam ediyor. İlçeye bağlı Sarmakaya köyünü ziyaret eden Kaymakam Kaptanoğlu, hem vatandaşlarla bir araya geldi hem de çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Kaptanoğlu, "Sarmakaya köyümüzü ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geldik ve kıymetli büyüklerimizi ziyaret ettik. Ayrıca 2022 yılı yatırım programımızda yer alan işlerle ilgili incelemelerde bulunduk" dedi.

Kaymakam Kaptanoğlu'nun ziyaretine ilçe Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik de eşlik etti. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / Yerel