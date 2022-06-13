Genç Kaymakamı Kaptanoğlu köydeki çalışmaları inceledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genç Kaymakamı Kaptanoğlu köydeki çalışmaları inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Genç Kaymakamı Kaptanoğlu köydeki çalışmaları inceledi

Bingöl'ün Genç İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, ilçeye bağlı Sarmakaya köyünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bingöl'ün Genç İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, ilçeye bağlı Sarmakaya köyünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, köy ziyaretlerine olarak devam ediyor. İlçeye bağlı Sarmakaya köyünü ziyaret eden Kaymakam Kaptanoğlu, hem vatandaşlarla bir araya geldi hem de çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Kaptanoğlu, "Sarmakaya köyümüzü ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geldik ve kıymetli büyüklerimizi ziyaret ettik. Ayrıca 2022 yılı yatırım programımızda yer alan işlerle ilgili incelemelerde bulunduk" dedi.

Kaymakam Kaptanoğlu'nun ziyaretine ilçe Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik de eşlik etti. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Bingöl Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title