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Gençlerin 15 Temmuz Manşetleri Erzurum'da Sergileniyor

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Basın İlan Kurumu'nun düzenlediği atölyede Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin tasarladığı 15 Temmuz manşetlerinden 6 özel çalışma, Erzurum Yakutiye Medresesi'ndeki Milli İrade Çadırı'nda sergilenmeye başlandı.

(ERZURUM) - Basın İlan Kurumu'nun düzenlediği atölyede, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin tasarladığı 15 Temmuz manşetlerinden seçilen 6 özel çalışma, Yakutiye Medresesi'ndeki Milli İrade Çadırı'nda ziyaretçilere açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Erzurum'da Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından düzenlenen "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi" düzenlendi. Atölye kapsamında genç iletişimcilerin ürettiği gazete tasarımları, Yakutiye Medresesi'nde kurulan 15 Temmuz Milli İrade Çadırı'nda vatandaşlarla buluştu.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen atölyede geleceğin gazetecileri; deneyimli meslek büyükleri ve akademisyenlerden kriz haberciliği, haber doğrulama, medya etiği ve doğru bilgi üretimi gibi kritik konularda eğitim aldı. Teorik eğitimin ardından uygulamalı aşamaya geçen öğrencilere, "O gece sen olsan nasıl manşet atardın?" sorusu yöneltildi. Genç iletişimcilerin bu sorudan ilham alarak kendi perspektifleriyle tasarladıkları 15 Temmuz temalı gazete birinci sayfalarından en başarılı 6 eser sergilenmeye değer görüldü.

HEM MİLLİ HAFIZA HEM MESLEKİ SORUMLULUK

Sergilenen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Basın İlan Kurumu Erzurum Bölge Müdürü Ali Aktaş, 15 Temmuz'un sadece bir anma tarihinden ibaret olmadığını vurguladı. Aktaş, doğru haberciliğin ve milli hafızanın gelecek nesillere aktarılmasında basının büyük bir sorumluluğu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Demokrasi mücadelesini gençlerin kaleminden ve tasarımlarından geleceğe aktarmayı hedefleyen sergi, Yakutiye Medresesi'nde üç gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine açık kalacak. Gençlerin gözünden darbe girişiminin ve halk direnişinin gazete sayfalarına nasıl yoğun ilgi gösterdi."

Kaynak: ANKA
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