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Genç Diş Hekimi Baba Ocağında Muayenehane Açtı

Genç Diş Hekimi Baba Ocağında Muayenehane Açtı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Yasin Sönmezoğlu, doğup büyüdüğü evin birinci katında muayenehane açarak hemşehrilerine hizmet vermeye başladı. Açılışta mahalleliler ve yerel yetkililer bir araya geldi.

Kocaeli'de 4 yıldır diş hekimliği yapan genç, doğup büyüdüğü evin birinci katına muayenehane açtı. Baba ocağına klinik açan genç hekimi açılışında mahalleliler ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan genç diş hekimi, doğup büyüdüğü evin birinci katına tüm mahallelinin ve dostlarının katılımıyla muayenehane açtı. Çınarlı Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan diş hekimi Yasin Sönmezoğlu, kliniği için alışılagelmiş şehir merkezi yerine yaşadığı mahalleyi ve apartmanı seçti. Açılışa; Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, amcası olan Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ve Derince İlçe Müftüsü Bedrisinan Yazıcı da katıldı.

Açılış kurdelesi dualarla kesildi

Açılışa katılan Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, "Bu müessesenin hayırlı ve bol bereketli olmasını, temiz kazançlar elde etmesini temenni ediyorum. Bu mahalleye, semtimize, yöremize değer katacaktır. Kazancıyla da inşallah işini ve aşını büyütür. Hayırlı olsun" diye konuştu.

İlçe müftüsünün duasının ardından diş muayenehanesinin açılış kurdelesi kesildi. Diş hekimliğine dair tüm tedavilerin yer aldığı, çocuk diş hekimliği, tel tedavileri, cerrahi tüm tedavi hizmetlerinin uzmanların desteğiyle verileceği muayenehanede 2 klinik müdahale odası, bir tıbbi görüntüleme odası, sterilizasyon odası bulunuyor.

"Dişleriniz bize emanet"

2020 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan ve 4 yıl özel poliklinikte çalıştıktan sonra kendi muayenehanesini açan Yasin Sönmezoğlu, "Çok mutluyuz. Muhitimiz Çenesuyu'na değer katmanın sevincini yaşıyoruz. En önemlisi de ailemin, sevdiklerimin benimle gurur duyduğunu görmek bana büyük bir mutluluk veriyor. Fikir aşamasından son aşamaya kadar ailem ve dostlarım maddi, manevi ve motivasyon anlamında yanımda oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra tüm insanlara ağız ve diş sağlığı konusunda yardımcı olacağız. İnşallah onları sağlıklarına kavuşturacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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