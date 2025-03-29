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Gemlik'te Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı

Gemlik'te Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı
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Bursa İstanbul yolu üzerinde Gemlik ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde sürücülere trafik kurallarına uyma hatırlatmaları yapıldı. 'Yolun sonu bayram olsun' sloganıyla gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşların can ve mal güvenliği hedefleniyor.

Bursa İstanbul yolu üzerinde bulunan Gemlik ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri yol denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 'Yolun sonu bayram olsun' sloganıyla sıklaştırılan denetimlerde, otobüslerdeki vatandaşlar da bilgilendirildi.

Yapılan denetimlerle sürücülere, trafik kurallarına uyma, hız limitlerine riayet etme ve emniyet kemeri takma gibi hatırlatmalar yapıldı. Dron destekli denetimlerde Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak hedefiyle çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüreceklerini belirtti. Denetimlerin, sürücüler tarafından daha dikkatli ve sorumlu bir şekilde seyahat edilmesini sağlamayı amaçladığı ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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