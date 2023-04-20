Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan, 23 Nisan Dolayısıyla Koltuğunu Çocuklara Bıraktı

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 100. Yıl İlkokulu öğrencilerinden Pınar Öz ve Eymen Özgel’e bıraktı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 100. Yıl İlkokulu öğrencilerinden Pınar Öz ve Eymen Özgel'e bıraktı.

Mehmet Uğur Sertaslan, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu, bir günlüğüne Pınar Öz ve Eymen Özgel'e emanet etti. Makamı devralan öğrenciler, Gemlik Belediyesi'nin Umurbey Mahallesi'nde bulunan laboratuvarını ve yapımı yeni biten çocuk parkını inceleyerek Halk Büfelerde vatandaşlara satış yaptı.

Sertaslan, gençlerle her zaman gurur duyduklarını belirterek başladığı konuşmasında, şunları dile getirdi:

"Bugün Belediye Başkanlığı makamımızı, 100. Yıl İlkokulu'ndan Pınar ve Eymen'e emanet ettim. Çocuklarımız Gemlik'te yaptığımız çocuk parklarını beğeni ile karşılarken öğrencilerimize verdiğimiz desteklerden memnun olmaları bizleri mutlu etti. Bugünün başkanları, makam ziyaretinin ardından Umurbey'deki laboratuvarımız ve çocuk parklarını incelerken bu parkların daha da güzelleşmesi için düşüncelerini ilettiler ve Halk Büfelerimizde satış yaptılar. İlçesi ve ülkesinin geleceği için güzel fikirlerini bizlere aktaran çocuklarımızı tebrik ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Uğur amcaları, onların daha mutlu olduğu bir Gemlik'i ortaya çıkartmak için çalışmalarını aralıksız sürdürecek."