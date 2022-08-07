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Gelinle damat düğüne at üstünde şehir turu atarak gitti

Gelinle damat düğüne at üstünde şehir turu atarak gitti

Karabük'ün Eflani ilçesinde gelin ve damat düğüne at üstünde şehir turu atarak gitti.

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Karabük'ün Eflani ilçesinde gelin ve damat düğüne at üstünde şehir turu atarak gitti. Çifti at üstünde dolaşırken görenler ise o anları cep telefonlarına kaydetti.

Karabük'ün Eflani ilçesinde gelin ve damat, düğün öncesi atlara binerek davul zurna eşliğinde şehir turu yaptı. İlçede dünya evine girmeye hazırlanan Mücahit Tokan ile Fatma Alak çifti, düğünlerini geleneksel şekilde yapmak istedi. Kız evine atla giden Tokan, gelini aldıktan sonra ata bindirdi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla davul zurna eşliğinde caddelerde dolaşan çifti görenler, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaymakamlık önünde attan inerek gelin aracına binen çift, daha sonra konvoy halinde düğün salonuna gitti. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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