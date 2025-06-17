Gelin Alma Töreninde Havaya Ateş Açıldı: 2 Tutuklama

Haber: Özgür Dedeoluk

(AYDIN) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde gelin alma sırasında havaya açılan ateş sonucu bir çocuğun yaralanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Y.K, Karapınar Mahallesi'ndeki "gelin alma" töreni esnasında havaya açılan ateş sonucu kolundan yaralandı. Kolunu sıyıran kurşunla yaralanan çocuk Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sırasında çocuğunun durumundan duyduğu endişeyle hızla hareket eden baba ise yere düşerek kolunu kırdı.

Olayın ardından Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma neticesinde olay yerinde bulunan kameraların incelemesi sonucunda E.C.B. (25) ve F.H. (20) isimli şahısların silahla ateş ettikleri tespit edildi. Bu kişilerle marka, model ve seri numarasız 2 adet tabanca ve 5 adet mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.