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Gelibolu'da yeni feribot iskelesi hizmete açılıyor

Gelibolu'da yeni feribot iskelesi hizmete açılıyor
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 43 bin metrekare alana sahip, 115 tır ve 340 otomobil kapasiteli yeni feribot iskelesi, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun katılımıyla Cumartesi günü törenle açılacak. İskele, bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmayı ve ulaşımı hızlandırmayı hedefliyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 43 bin 63 metrekare alana sahip, 115 tır ve 340 otomobil kapasiteli araç istif alanı ile aynı anda 4 geminin yanaşabileceği rampa sistemi olan Gelibolu yeni feribot iskelesi Cumartesi günü düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Çanakkale İl Özel İdaresi ve Gestaş iş birliğiyle, bölgenin artan turizm, ticaret ve lojistik hacmine modern çözümler sunmak amacıyla inşa edilen Gelibolu Yeni Feribot İskelesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Cumartesi günü hizmete açılacak.

Toplam 43 bin 63 metrekare alana sahip yeni iskele, 115 tır ve 340 otomobil kapasiteli araç istif alanı, aynı anda 4 geminin yanaşabileceği rampa sistemi ve modern tesisleriyle bölge ulaşımına hız kazandıracak.

Bu yeni düzenleme sayesinde, Gelibolu- Lapseki hattını kullanan araçların şehir merkezine girmeden iskeleye ulaşımı sağlanarak, ilçe içindeki trafik yoğunluğu da sona erecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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