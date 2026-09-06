Çanakkale'de Av Sezonu Açıldı: İlk Ağda Bin 500 Kasa Sardalya

Çanakkale Boğazı'nda 1 Eylül itibariyle başlayan av sezonuyla birlikte 'vira bismillah' diyerek, balık avı için denizde olan Avcı 35 gırgır teknesi, bin 500 kasa sardalya yakaladı.

Çanakkale Boğazı'nda 1 Eylül itibariyle başlayan av sezonuyla birlikte Avcı 35 gırgır teknesi denize açıldı. Çanakkale Boğazı'nda avlanmaya giden gırgır teknesi ağlarını Gelibolu ilçesi Eğritaş bölgesinde denize bıraktı. Teknesinin tayfası, denizdeki ağları heyecanla güverteye çekti. Ağların haznesindeki sardalyalar görüldüğünde ise gırgır teknesinin reis ve tayfaları, büyük sevinç yaşadı. Haznede bulunan bin 500 kasa sardalya, vakumlama sistemiyle güverteye alındı.

Gırgır teknesindeki bin 500 kasa sardalya, araçlara yüklenip, farklı illerdeki balık hallerine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı