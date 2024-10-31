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Gelenekselleşen Vigo 29 Ekim Korteji'ne yoğun ilgi

Gelenekselleşen Vigo 29 Ekim Korteji'ne yoğun ilgi
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Vigo kuryeleri artık geleneksel hale gelen Cumhuriyet Bayramı kortejinde Türkiye'nin birçok ilinde 29 Ekim coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Vigo kuryeleri artık geleneksel hale gelen Cumhuriyet Bayramı kortejinde Türkiye'nin birçok ilinde 29 Ekim coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Cumhuriyetin 101'inci yılı Türkiye'nin dört bir yanında coşku ile kutlandı. Vigo kuryeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı onlarca şehirde yüzlerce moto kuryenin katılımı ile gerçekleştirdikleri kortejlerle kutladılar.

Vatandaşların yoğun ilgisi altında gerçekleşen kutlamaların ardından değerlendirmelerde bulunan Vigo Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Eray Akıncı, "29 Ekim Vigo Korteji artık geleneksel hale geldi. Onlarca şehirde eş zamanlı olarak cumhuriyet kortejimizi büyük coşkuyla gerçekleştirdik. Kuryelerimizle beraber halkımızla bir araya geldiğimiz ve milli duyguları en üst seviyede yaşadığımız bir gün oldu. İstanbul'da Kozyatağı Şubemizde başladığımız kortejimizi Edirnekapı Şehitliği'nde sonlandırdık. Kortej düzenlediğimiz her ilde, geçtiğimiz her sokak ve caddede vatandaşların sevgi gösterilerine tanık olduk. Tüm kurye arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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