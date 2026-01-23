Haberler

Anadolu'nun gelinbaşları Eskişehirli kadınların elinde yeniden hayat buluyor

Anadolu'nun gelinbaşları Eskişehirli kadınların elinde yeniden hayat buluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nde yürütülen geleneksel gelinbaşları projesi, kadınların el emeğiyle Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş yöresel düğün geleneklerini geleceğe taşıyor.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde yürütülen geleneksel gelinbaşları projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanındaki unutulmaya yüz tutmuş yöresel düğün gelenekleri kadınların el emeğiyle geleceğe taşınıyor.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, Anadolu'nun derin kültürel mirasını "Geleneksel gelinbaşları ve duaklar" üzerine odaklanan özel bir projeyle gün yüzüne çıkarıyor. El Sanatları Bölümü'nde bir araya gelen kadınlar, farklı illerin kendine has motiflerini ve tekniklerini tek tek araştırarak aslına uygun şekilde yeniden üretiyor. Tozakbaşından tel kırmaya, pullu işlemelerden firketelere kadar pek çok tarihi doku, kadınların maharetli ellerinde adeta bir zaman yolculuğuna çıkıyor.

"Kültürel mirası yaşatmaya devam ediyoruz"

Çalışmaların mutfağında yer alan 12 yıllık Usta Öğretici Gülten Hisaroğlu, projenin önemini şu sözlerle aktardı:

"Burada her yörenin farklı bir hikayesini, farklı bir gelinbaşını çalışıyoruz. Kimisi tozakbaşı, kimisi pullu, kimisi ise tel kırma; her biri illerimize göre değişen ayrı birer sanat eseri. Bu çalışmaları yaparken sadece eski eşyaları restore etmiyoruz, aynı zamanda o dönemdeki kadınların pulları işlerken hissettikleri duyguları ve o anki ruhu da yaşıyoruz. Anadolu'nun gelinbaşları kadınların elinde yeniden hayat buluyor ve bizler de özümüzü unutmamak, unutturmamak adına bu kültürel mirası yaşatmaya devam ediyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da tarihi rekor
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı

Tekme tokat döverken haykırmıştı! Komutanın kim olduğu anlaşıldı
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu
Yıllardır şehir şehir arıyordu! Sonunda kardeşine verdiği sözü tuttu

Yıllardır şehir şehir arıyordu! Sonunda kardeşine verdiği sözü tuttu
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı

Tekme tokat döverken haykırmıştı! Komutanın kim olduğu anlaşıldı
Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu