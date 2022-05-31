Geleneksel Çocuk Oyunları ödül töreni Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi - Haberler

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek ve Edremit Gençlik ve Spor Müdürü Fethi Bilge'nin katılımıyla Edremit Geleneksel Çocuk Oyunları'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, programın açılışında yaptığı konuşmada, "Burada aslolan derece elde etmek değil bu müsabakalarda yer alan evlatlarımızın kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmasını sağlamaktır. Öğretmenlerimizin desteği, kıymetli velilerimizin ilgisiyle bu amacımıza ulaştığımızı düşünmekteyim. Oyunların çocuklarımızın psikolojisine, iletişim becerilerine olan olumlu tesirlerine ilişkin pek çok akademik araştırma bulunmaktadır. Geleneksel oyunlarımızı diğer kültürlere ait oyunlardan ayıran hususlardan birisi de paylaşmaya dayalı olmasıdır."dedi.

9. kez düzenlenen oyunlarda "Yağ Satarım-Bal Satarım", "Mendil Kapmaca" ve "Yakan Top" gibi geleneksel oyunlarımızın yanı sıra futbol kategorisinde de müsabakalar düzenlendi. 27'si ilkokul 7'si ortaokul olmak üzere 34 farklı okuldan toplam bin 416 öğrencinin mücadele ettiği yarışmaların ödül töreni Edremit Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Dereceye giren öğrencilere kupalarını İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fethi Bilge, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek ve Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş verdi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel