Geleneksel Akşehir evleri minyatür olarak üretiliyor

Güncelleme:
Konya'nın Akşehir ilçesinde kültürel mirasın yaşatılması ve turizme katkı sağlanması amacıyla açılan kursta, geleneksel Akşehir evleri ahşap ve seramik hamuru kullanılarak minyatür olarak üretiliyor.

Akşehir Şehit Osman Aydoğan Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan ahşap boyama kursunda kursiyerler, usta öğretici Reyhan Urgan rehberliğinde geleneksel Akşehir evlerinin minyatürlerini yapmayı öğreniyor. Kurs kapsamında kursiyerler, ahşap ve seramik hamuru gibi farklı malzemeler kullanarak Akşehir'in mimari kimliğini yansıtan dekoratif evler üretiyor. Toplam 25 kursiyerin katıldığı kursta, katılımcılar hem geleneksel el sanatlarını öğrenme hem de turistik hediyelik eşya üretimi konusunda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Yapılan minyatür Akşehir evleri, şehrin tarihi dokusunu ve kültürel özelliklerini yansıtan dekoratif ürünler olarak dikkat çekiyor. Kursiyerler, öğrendikleri el sanatını geliştirerek Akşehir'e gelen ziyaretçilere yönelik turistik hediyelik eşya üretmek, bu sayede hem aile ekonomilerine katkı sağlamak hem de Akşehir turizmine destek olmak istediklerini ifade etti.

Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Akşehir Şehit Osman Aydoğan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Akkurt ise açılan kurslarla geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını ve Akşehir'in kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını söyledi. Akkurt, yapılan çalışmalar sayesinde Akşehir'e özgü mimari dokunun sanatsal ürünlere dönüştürüldüğünü ve bu ürünlerin turistik eşya olarak değerlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. - KONYA

