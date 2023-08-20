Geleceğin müzisyenleri bu dernekte yetişiyor

Elaziz Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Derneğine gelen gençler, aldıkları müzik dersleriyle geleceklerine yön veriyor.

Elazığ'da 2 yıl önce faaliyete giren Elaziz Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği gençlerin gelecekteki hayatlarına yön vermeye devam ediyor. Dernek içerisinde bulunan Kültür Evi'ne giden çoğunluğu lise öğrencisi gençler, burada aldıkları müzik eğitimleri ile konservatuvara hazırlanmanın mutluluğunu yaşıyor. Dışarıda gezmek yerine buraya gelen gençler, öğretmenler eşliğinde nota derslerini tamamladıktan sonra Elazığ yöresine ait Kürsübaşı etkinliğini yaşatıyor. Gençlerin sokakta kötü alışkanlıklar edinmemesi için böyle bir yer açtıklarını belirten dernek kurucusu Onur Şahin, isteyen herkesin bu eğitimden faydalanabileceğini söyledi. Şahin, "Elaziz Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği olarak kültürel anlamda da çalışma yapan bir derneğiz. Derneğimize ait genç kürsübaşı ekibimiz bulunmakta. Burada bulunan ekibimiz öğretmenler eşliğinde nota dersleri ve diğer dersleri öğreniyor. Dışarıdan gelen kardeşlerimize, enstrüman anlamında kurslar vermeye devam ediyoruz. Buraya gelen arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz almış oldukları derslerle güzel sanatlar lisesi ve Fırat Üniversitesi Konservatuvar bölümüne hazırlamaya çalışıyor. Burada aynı zamanda halk oyunları ve tiyatro anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Dışarıdan derneğimize gelecek olan arkadaşlarımızın alacakları enstrüman kursları onları dışarıdaki uyuşturucu, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklarından arındırılıp tamamen kendilerini ileriye yönelik hazır hale getirmeleri amacıyla çalıştırılarak ilerleyen dönemlerine hazır etmeye çalışıyoruz. Derneğimiz haftanın 6 günü sabah 09.00 ile akşam 19.00'a kadar açıktır. Sadece enstrüman anlamında değil. Arkadaşlarımız derneğimize gelerek kitaplarını okuyup çaylarını da içebilirler" dedi.

Fırat Üniversitesi Konservatuvar bölümü sınavlarına girdiğini aktaran Taha Karakuş, "Kendimi geliştirmek için derneğimize geliyordum. 1 yıl önce sosyal medya üzerinden derneği gördüm kendimi geliştirmek için bende derneğe gelerek şan dersleri almaya başladım. Buraya geldiğimde toplum içerisinde enstrüman çalamıyordum ama burada aldığımız dersler sayesinde kendimi geliştirdim." ifadelerini kullandı - ELAZIĞ