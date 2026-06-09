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Gedizli öğrenci, Bakan Yusuf Tekin'i ilçelerine davet etti

Gedizli öğrenci, Bakan Yusuf Tekin'i ilçelerine davet etti
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İstanbul'da düzenlenen Türk Dünyası Mutfağı MEB 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nda Gediz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Öğrenci Emine Dayı, Bakan Yusuf Tekin'in dikkatini çekerek protokol koltuğuna davet edildi ve Gediz'e davet aldı.

İstanbul'da düzenlenen Türk Dünyası Mutfağı MEB 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nda 1 altın ve 1 bronz madalya kazanarak Kütahya'nın Gediz ilçesine büyük bir gurur yaşatan Gediz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ödül törenine damga vurdu. 81 il ve 8 farklı ülkeden bin 221 genç şefin katıldığı dev organizasyonda, Gedizli öğrencilerin başarısı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de dikkatinden kaçmadı.

Bakan Tekin, Gedizli Emine Dayı'yı protokol koltuğuna davet etti

Yarışma esnasında ana yemek kategorisinde yarışan Gediz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Emine Dayı, sergilediği harika sunumla "Keşkekli Kuzu İncik" hazırlayarak jürinin ve izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Ödül töreni sırasında Bakan Yusuf Tekin, sergilediği bu üstün başarı ve yeteneğiyle dikkat çeken Gedizli öğrenci Emine Dayı'yı protokolde yer alan yanındaki boş koltuğa davet etti. Genç şefle bir süre samimi bir şekilde sohbet ederek kendisini tebrik eden Bakan Tekin ile öğrenci arasında renkli anlar yaşandı.

Okulun ismini not alıp cebine koydu, Gediz davetine söz verdi

Gedizli başarılı öğrenci Emine Dayı, sohbet esnasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i yöresel lezzetleri yerinde tatması ve okullarını ziyaret etmesi için Gediz'e davet etti. Bu anlamlı davetten büyük memnuniyet duyan Bakan Yusuf Tekin'in, Gediz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ismini kendi elleriyle bir kağıda not alarak cebine koyması dikkatlerden kaçmadı. Bakan Tekin'in bu hamlesi, ilçeye gerçekleştireceği muhtemel bir ziyaretin de yeşil ışığı olarak yorumlandı.

Yöresel Gediz mutfağı uluslararası arenada

Gedizli kızlar, Türk dünyasının ortak mutfak mirasının sergilendiği yarışmada tamamen ilçeye özgü ve geleneksel reçetelerle mücadele etti. Başlangıçta coğrafi işaretli Sıkıcık Çorbası, ana yemekte ödüllü Keşkekli Kuzu İncik ve tatlı kapanışta ise muhteşem dokunuşuyla hayran bırakan Höşmerim Dolgulu Baklava menüsüyle yarışan Gedizli öğrenciler, hem ilçenin üretim potansiyelini hem de zengin mutfak kültürünü uluslararası vitrine çıkarma başarısı gösterdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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