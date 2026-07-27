Gediz Tarhana Festivali'nde Tarihi Yoğunluk: Binlerce Kişi Akın Etti
Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen 22. Tarhana Festivali'nin final gününde büyük bir katılım yaşandı. Poizi konseri için çevre il ve ilçelerden gelen binlerce vatandaş, festival alanını ve yeşil alanları doldurdu. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar adım atmakta güçlük çekerken, esnaf da memnuniyetini dile getirdi. Festival, renkli görüntülerle sona erdi.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Tarhana Festivali'nin final günü, yoğun katılıma sahne oldu. Festival kapsamında sahne alan Poizi konseri için çevre il, ilçe ve köylerden binlerce vatandaş Gediz'e akın etti.
Festival alanında yaşanan yoğunluk nedeniyle adım atacak yer kalmazken, açık hava konser alanı tamamen doldu. Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda bulunan piknik ve yeşil alanlar da vatandaşlarla dolup taştı. Çok sayıda ziyaretçi oturacak yer bulmakta güçlük çekerken, festival yolunda ise kalabalık nedeniyle vatandaşlar adım adım ilerlemek zorunda kaldı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde, esnafın da yoğunluktan memnun olduğu gözlenirken, ilçe tarihinin en kalabalık festival günlerinden biri yaşandı.
22. Gediz Tarhana Festivali, büyük bir katılım ve coşkulu final programıyla sona ererken, geride renkli görüntüler ve unutulmaz anlar bıraktı.