Haberler

Gediz Tarhana Festivali'nde Tarihi Yoğunluk: Binlerce Kişi Akın Etti

Gediz Tarhana Festivali'nde Tarihi Yoğunluk: Binlerce Kişi Akın Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen 22. Tarhana Festivali'nin final gününde büyük bir katılım yaşandı. Poizi konseri için çevre il ve ilçelerden gelen binlerce vatandaş, festival alanını ve yeşil alanları doldurdu. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar adım atmakta güçlük çekerken, esnaf da memnuniyetini dile getirdi. Festival, renkli görüntülerle sona erdi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Tarhana Festivali'nin final günü, yoğun katılıma sahne oldu. Festival kapsamında sahne alan Poizi konseri için çevre il, ilçe ve köylerden binlerce vatandaş Gediz'e akın etti.

Festival alanında yaşanan yoğunluk nedeniyle adım atacak yer kalmazken, açık hava konser alanı tamamen doldu. Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda bulunan piknik ve yeşil alanlar da vatandaşlarla dolup taştı. Çok sayıda ziyaretçi oturacak yer bulmakta güçlük çekerken, festival yolunda ise kalabalık nedeniyle vatandaşlar adım adım ilerlemek zorunda kaldı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde, esnafın da yoğunluktan memnun olduğu gözlenirken, ilçe tarihinin en kalabalık festival günlerinden biri yaşandı.

22. Gediz Tarhana Festivali, büyük bir katılım ve coşkulu final programıyla sona ererken, geride renkli görüntüler ve unutulmaz anlar bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti

CHP'de toplu istifa! Partinin ağır topları saf değiştirdi
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

Savcılık 5 ünlü ismi daha çağırdı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yol verme tartışması faciaya dönüştü: 4 yaralı, 3 gözaltı

Kavga değil resmen savaş! Kan döküldü, polis havaya ateş açtı
1. Lig ekibi Vanspor, iç sahada oynayacağı her maç için 1738 kilometre yol gidecek

İç sahada oynayacakları her maç için 1738 kilometre yol gidecekler
Bedriye'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti

Katil, en yakınındaki isim çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti
İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu: Daniele Santarelli

İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te bunu gören şaşkına dönüyor

Milyonları ilgilendiriyor! e-Devlet'te bunu gören şaşkına dönüyor
Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok

Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi

Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi