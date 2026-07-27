Gediz Tarhana Festivali'nde Tarihi Yoğunluk: Binlerce Kişi Akın Etti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Tarhana Festivali'nin final günü, yoğun katılıma sahne oldu. Festival kapsamında sahne alan Poizi konseri için çevre il, ilçe ve köylerden binlerce vatandaş Gediz'e akın etti.

Festival alanında yaşanan yoğunluk nedeniyle adım atacak yer kalmazken, açık hava konser alanı tamamen doldu. Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda bulunan piknik ve yeşil alanlar da vatandaşlarla dolup taştı. Çok sayıda ziyaretçi oturacak yer bulmakta güçlük çekerken, festival yolunda ise kalabalık nedeniyle vatandaşlar adım adım ilerlemek zorunda kaldı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde, esnafın da yoğunluktan memnun olduğu gözlenirken, ilçe tarihinin en kalabalık festival günlerinden biri yaşandı.

22. Gediz Tarhana Festivali, büyük bir katılım ve coşkulu final programıyla sona ererken, geride renkli görüntüler ve unutulmaz anlar bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı