Gediz pazarında bayram yoğunluğu

KÜTAHYA Kütahya'nın Gediz ilçesinde arife pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Gediz Pazarı en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Ramazan Bayramı arifesinde alışveriş için dışarı çıkan vatandaşlar Gediz pazarına akın ederek alışverişlerini gerçekleştirdi. Herkesin cebine göre alışveriş yapabildiği Gediz pazarında renkli görüntüler oluşturan vatandaşlar bayrama hazırlanıyor. Gediz'de Ramazan Bayramı için vatandaşlar giyim alışverişine yoğun ilgi gösterirken kıyafet pazarında yoğunluk oluşturdu. Kıyafet almak isteyen Gedizliler kıyafet satan pazarcı esnafı ve mağazaları doldurdu. Sebze pazarında yoğunluk oluşturan Gedizli vatandaşlar sebze tezgahlarını doldurdu.

Gediz pazarında oluşan yoğunlukla birlikte trafikte de zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.