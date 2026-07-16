Gediz Meslek Yüksekokulu'na 'Mahkeme Büro Hizmetleri Programı' açıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) bünyesinde eğitim veren ve bölgenin en dinamik eğitim kurumlarından biri olan Gediz Meslek Yüksekokulu, akademik yelpazesini güçlendirmeye ve öğrencilerine çağdaş eğitim fırsatları sunmaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen resmi onayın ardından yüksekokul bünyesinde "Mahkeme Büro Hizmetleri Programı" açıldı. Adalet mekanizmasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi hedefleyen yeni program, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk kez kapılarını açacak ve ilk etapta 40 öğrenci kontenjanı ile eğitim faaliyetlerine başlayacak.

Açılan yeni programla ilgili memnuniyetini dile getiren ve sürecin hem üniversiteye hem de ilçeye olan etkilerini değerlendiren Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Dağılgan, bu adımın hem akademik gelişime hem de Gediz'in sosyal ve ekonomik hayatına çok önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Programın adalet teşkilatının güncel ve modern ihtiyaçlarına uygun olarak yapılandırıldığını ifade eden Müdür Dağılgan, bu gelişmenin okulun tercih edilebilirliğini en üst seviyeye çıkaracağını vurguladı.

Yeni programın arka planı ve içeriği hakkında detaylı bilgiler paylaşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Dağılgan, "Adalet hizmetleri alanında çağın ihtiyaçlarına uygun, nitelikli ve donanımlı insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlayan bu kıymetli programın yüksekokulumuza kazandırılmasından dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bilindiği üzere bu program daha önce ülkemizde 'Adalet Programı' adıyla eğitim vermekteydi. Ancak ülke genelinde Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan yeni ve kapsamlı düzenleme doğrultusunda, programımız artık 'Mahkeme Büro Hizmetleri Programı' adıyla eğitim faaliyetlerini sürdürecektir. Yaşanan bu isim değişikliğiyle birlikte programın müfredatı ve içeriği de adalet teşkilatımızın en güncel ihtiyaçlarına, dijitalleşen büro sistemlerine uygun şekilde yeniden yapılandırılmıştır" dedi.

Programın ilçeye getireceği canlılığa da dikkat çeken Müdür Dağılgan, "2026-2027 eğitim-öğretim yılında 40 pırıl pırıl öğrencimizle bismillah diyerek başlayacağımız Mahkeme Büro Hizmetleri Programımızın, Gediz Meslek Yüksekokulumuzun cazibesini artıracağına, ilçemize yeni bir akademik soluk getireceğine ve bölge esnafımıza, ekonomimize olumlu katkılar sunacağına inancımız tamdır. Gençlerimizin ilçemizde geçirecekleri eğitim süreci, hem sosyal hem de ekonomik açıdan Gediz'e çok büyük değer katacaktır. Bu önemli programın üniversitemize kazandırılmasında desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'a ve süreçte emeği geçen tüm kişi ve kurumlara şahsım ve okulum adına teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversitemizin kalite odaklı büyüme vizyonu doğrultusunda, uygulama ağırlıklı eğitim sunmaya ve bölgesel kalkınmaya destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı