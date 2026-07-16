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İran Devrim Muhafızları: Ürdün'deki ABD komuta ve kontrol merkezi balistik füzelerle vuruldu

İran Devrim Muhafızları: Ürdün'deki ABD komuta ve kontrol merkezi balistik füzelerle vuruldu
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İran Devrim Muhafızları, Ürdün'ün Ezrak bölgesindeki ABD'ye ait savaş uçağı hangarı ve komuta kontrol merkezini balistik füzelerle imha ettiğini duyurdu. Ayrıca ABD'nin bir çocuk kanser hastanesi çevresini hedef aldığı belirtildi.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'ün Ezrak bölgesinde bulunan ABD'ye ait savaş uçağı hangarı ve yeni komuta kontrol merkezinin balistik füzelerle vurularak imha edildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Ürdün'deki hava üslerini kullanarak İran'ın çeşitli noktalarına saldırılar düzenlediği belirtildi. Söz konusu saldırılara karşılık olarak 'Nasr 2' operasyonunun 8'inci dalgası kapsamında, Ürdün'ün Ezrak bölgesindeki çok geniş çaplı Amerikan üssünün hedef alındığı bildirildi. İki dalga halinde gerçekleştirilen füze saldırılarında, ABD'nin yeni komuta ve kontrol merkezi ile savaş uçağı hangarının balistik füzelerle vurularak imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin gerçekleştirdiği dünkü saldırılarda bir çocuk kanser hastanesinin çevresinin hedef alındığı ve 121 hasta çocuğun hastaneden tahliye edilmek zorunda kaldığı aktarıldı. Açıklamanın son bölümünde Ürdün halkına da seslenilerek, "Ürdün'ün kutsal topraklarının çocuklara yönelik bu suçlar için kullanılmasına izin vermeyin. Bütün gücünüzle ABD çıkarlarına darbe indirin ve topraklarınızı Amerikan işgalcilerden temizleyin" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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