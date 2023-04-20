Gediz'de öğrencilerin okudukları hatimlerin duası yapıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde okullarda öğrencilerin Ramazan ayı boyunca okudukları Kur'an-ı Kerim hatimlerinin duası İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur'un katılımıyla yapıldı.

Gediz'de Ramazan ayında 14 ortaokul 8 lisede bulunan Kültür ve Medeniyet kulüplerinin organizasyonuyla Kur'an-ı Kerim okumasını bilen öğrenciler tarafından cüzler paylaşılarak bir çok hatim yapıldı.

Yapılan hatimlerin duası ise online olarak gerçekleştirildi.

Böylesine bir ayda bu kadar güzel bir etkinlikten memnuniyet duyduğunu ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, "Bu tür etkinliklerden öğrencilerimiz çok büyük heyecan yaşıyorlar. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA