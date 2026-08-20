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Gediz'de Evlilik Destek Projesi Tanıtımı Sürüyor

Gediz'de Evlilik Destek Projesi Tanıtımı Sürüyor
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Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, evlenecek gençlerin desteklenmesine yönelik proje kapsamında bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, evlenecek gençlerin desteklenmesine yönelik proje kapsamında bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.

Proje kapsamında ilçenin çeşitli noktalarına afişler asılırken, vatandaşlara broşür dağıtılarak gençler başvuru şartları ve proje kapsamında sunulan destekler hakkında bilgilendirildi.

Yetkililer, çalışmalarla evlilik hazırlığındaki gençlere ulaşmayı ve projeden daha fazla kişinin yararlanmasını hedeflediklerini belirterek, "Gençlerin yanında, ailelerin geleceği için çalışıyoruz" mesajını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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