KÜTAHYA (İHA) - Gediz'de bağlama kursu açıldı

KÜTAHYA Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından minik öğrenciler için açılan bağlama kursu ilgi görüyor.

İlkokul çağındaki öğrencilerden oluşan öğrenci gurubuna yerel halk sanatçısı Mustafa Akgün tarafından ders çıkışlarında bağlama kursu veriliyor. Gediz Halk Eğitimi Merkezi'nde haftanın iki günü minik öğrencilere bağlama kursu veren yerel halk sanatçısı Mustafa Akgün, öğrencilerin ders sonrası boş zamanları değerlendirmeleri ve sosyal faaliyetlerini artırmaları konusunda kursun önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu kursla Türk Halk Müziği'nin ve kültürümüzün önemli bir unsuru olan bağlamayı yaşatmak ve bunu nesiller boyu devam ettirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

14 senedir Gediz Halk Eğitimi Merkezinde Bağlama Kursu Öğreticisi olarak çalıştığını söyleyen Akgün; "Bu kursumuzda 8-12 yaş aralığı öğrencilerimizi çalıştırıyorum. Minik öğrencilerimize 5 ayda 9 türkü öğrettik. Çocuklarımızla çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Her yaş grubundan toplam 30 öğrencimiz bulunuyor. Bağlama öğrenmek isteyen tüm vatandaşlarımızı kursumuza bekliyoruz" dedi. 5 aydır Bağlama kursuna devam ettiğini söyleyen 7 yaşındaki Bukle Sultan Karagöz; "Bağlama kursunu ve öğretmenlerimi çok seviyorum" dedi.

8 yaşındaki Mehmet Efe Kuyucu ise 5 aydır kursa geldiğini belirterek öğretmenlerini ve bağlama çalmayı çok sevdiğini ifade etti.