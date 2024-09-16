Geçitli Köyünde 14 Yıl Sonra Patlama Kurbanları Anıldı

Hakkari'nin Geçitli köyünde 16 Eylül 2010 tarihinde meydana gelen patlamada dokuz yakınını kaybeden Cahit Erol, olayın 14. yılında mezarlıkta düzenlenen anma töreninde katliamı unutmayacağını ve unutturmayacağını belirtti.

Geçitli köyünde 16 Eylül 2010 tarihinde Aydın Erol'un kullandığı 65 EN 341 plakalı minibüsün geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Cane Dayan, Semiha Dayan, Eşref Gür, Şirin Kurt, Raife Çiftçi, Aydın Erol, Enes Erol, Abuzeyt İdem ve Nurullah Umut Çiftçi için mezarlıkta anma programı düzenlendi.

Patlamada 9 yakınını kaybeden Cahit Erol, "14 yıldır mezarlıkta çaresizce faillerin bulunması için dua ediyoruz. Bize yönelik yapılan katliamı lanetliyorum. Patlamada iki evladım, kız kardeşim, halam ve iki yeğenim olmak üzere 9 yakınımı kaybettim. Hepsi birinci derece yakınlarım. Bu kalleşliği kimin yaptığı öğrenilemedi. Ancak, failler ortaya çıkarılana kadar anma törenlerimizi sürdüreceğim" şeklinde konuştu.

Anma programı okunan dualarla sona erdi. - HAKKARİ