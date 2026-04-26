Geçim Sıkıntısı Çeken Adanalı Vatandaş: "Adam Kebabını Yiyor Biz de Kokluyoruz"

Haber : Burhan DEMİRCİOĞLU

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde dar gelirli vatandaşlar geçinememekten dert yandılar. Bir Kozanlı, "Elin adamı etini yiyor, kebabını yiyor kokutuyor, ayranını içiyor, bizi görmüyor. Göremiyoruz ki, biz de kokluyoruz. Gelip de 'Şuradan bir şiş al ye' diyen olmuyor. Böyle hayat mı olur?" dedi. Bir emekli de, "Anjiyo oldum, doktor dedi ki bana 'Yağlı, tuzlu yemeyeceksin; kırmızı et, yumurta yemeyeceksin, marketten şarküteri ürünleri yemeyeceksin', ne bileyim hepsini saydı. 'Vallahi hocam sen bunları benim sağlığım için söylüyorsun güzel de, normal yemeği bulamıyoruz biz' dedim" ifadelerini kullandı.

Kozan'da dar gelirli vatandaşlar geçinemediklerini ifade ettiler. Yaşlılık aylığı alan bir vatandaş, ANKA Haber Ajansı'na, "insanlar kebap yerken kendisinin kokladığını" söyledi.

Geliri olmadığını, yaşlılık aldığını ifade eden yurttaş, istediklerini alamadığını bildirdi. Yurttaş, şunları kaydetti:

"Yalan mı söyleyelim? Alamıyoruz. Pazara varıyorsun, iki kilo bir şey alıyorsun alamıyorsun, geri dönüyorsun. Bir ekmek alıyoruz, azıcık öğlen yiyorsun, gerisini akşama yiyorsun. İdare ediyorsun işte. Kurban Bayramı gelsin, güle güle... Ne yapalım? Emmi dayı bol bol yesin kokutsun, ne yapalım? Başımızdakiler sağ olsun. Tadı yok hayatın. Bir şey istiyor canım, gidip alamıyorsun. 200 lira, 300 lira. O da sende yok. Mesela erik satıyorlar, alayım desen iki tanesine 30 lira ver diyor. İki eriğe 30 lira ver diyor. Elin adamı etini yiyor, kebabını yiyor, kokutuyor, ayranını içiyor, bizi görmüyor. Göremiyoruz ki, biz de kokluyoruz. Gelip de 'Şuradan bir şiş al ye' diyen olmuyor. Bakıtarak güle güle oynuyor, yiyor. Sen de bak gözünün içine. Böyle hayat mı olur?"

"Geçinemiyorum"

Yevmiyecilik yapan bir vatandaş da istediğini alamadığını ifade ederek, "Bazı şeyleri sevmiyorum, yemek konusunda az da seçiciyim. İstediğimi alamıyorsam da geçim sıkıntısı oluyor" dedi.

Yaşlılık maaşı aylığı alan Kemal Kılınç adlı yurttaş ise şunları söyledi:

"Geçinemiyorum, şu anda içinde yaşadığımız ortamda bizim insanlarımız genellikle hakkını aramaktan aciz. Hiç kimse demiyor 'Bana bu maaş yeter mi' şeyine gitmiyorlar, sadece ceplerine giden paraya bakıyorlar. Karnı doymuş doymamış, aç kalmış susuz kalmış, bunu göz önüne hiç almıyor. Düzen iyi değil, sistem iyi değil, yönetim iyi değil; hangi birini sayayım ben? Boğazına bıçağı çalıyor 'Kan dışarı et içeri' diyor, buzdolabına basıyorlar eti. Demiyor ki, 'Şurada da komşu var, şurada da bir vatandaş var, bunlara bir pay versem yedirsem', bunu hiç düşünen yok. Herkes kendi kişisel menfaatini düşünüyor. Canımın istediği alamadığım şeyler var. Ben de alamıyorum."

Anjiyo oldum, doktor dedi ki bana 'Yağlı yemeyeceksin, tuzlu yemeyeceksin, kırmızı et yemeyeceksin, yumurta yemeyeceksin, marketten şarküteri ürünleri yemeyeceksin', ne bileyim hepsini saydı. 'Vallahi hocam sen bunları benim sağlığım için söylüyorsun güzel de, normal yemeği bulamıyoruz biz. Her şey normal, kolesterol sıfır diyorsun. Ben kolesterolü yükseltmek için yemek zorundayım. Ot mu yiyeyim?' deyince güldü. Şu memleketin bu duruma düşmesine gerçekten ben üzülüyorum."

"Ekmeği zor buluyoruz"

Emekli aylığı alan bir başka yurttaş da 20 bin lirayla geçinemediğini bildirerek, "Hayatı anlatmaya gerek yok ki, şu durumda meydanda hepsi. Kurbanın adını duyuyoruz. Alma nerede, verme nerede?" dedi.

Engelli aylığı alan bir vatandaş, "Ekmeği zor buluyoruz, kurbanı neyle alalım? 7 bin liraya 1-2 kilo et vermiyorlar. Türkiye'nin hali berbat" derken diğer bir emekli ise, "Geçinemiyoruz. Engelli maaşı alıyoruz o da ekmek parasına yetmiyor. Kurban kesemeyiz, durum yok. Hayat bozuk, bu ülkeye bir ayar çekilmezse bu ülke bitik. Canımın istediği şeyleri almak mümkün değil, 1 kilo domates olmuş 140 lira, gel bununla geçin, ev geçindir geçinebilirsen" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA