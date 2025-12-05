Gazze ve Doğu Türkistan'daki çocukların özgürlüğü için gökyüzüne 787 balon bırakıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen etkinlikte dünya genelindeki çocukların özgürlük dileklerini simgeleyen 787 adet balon gökyüzüne bırakıldı.

Ünye Şehit Gökhan Demir İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri, Gazze, Doğu Türkistan ve dünya genelindeki çocukların özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Okulun bahçesinde dünya çocuklarının özgürlük dileklerini simgeleyen 787 adet balon gökyüzüne bırakıldı.

"Özgürlük çalışmayla kazanılır"

Düzenlenen etkinliğin Gazze ve Doğu Türkistan'daki çocuklar ile tüm dünya çocuklarına özgürlük dilemek amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Şehit Gökhan Demir İlkokulu Müdürü Yaşar Ocak, "Bugün Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki ve bütün dünya çocuklarına özgürlük için güzel bir program gerçekleştirdik. İnşallah bu çocuklarımızın mutluluğu, özgürlüğün nişanesi olur. Şu bir gerçektir ki, özgürlük çalışmayla kazanılır. Bedel ödenmeden dünyada kazanılan hiçbir özgürlük maalesef yoktur. Çalıştığımız sürece istediğimiz kadar özgürlük bizim olur; ancak çalışmadığımız zaman elimizde hiçbir özgürlük kalmaz. Biz de buradan bütün dünya çocuklarımıza sonsuz özgürlük diliyoruz. Çocuklarımız için 'dünya çiçeklerimiz' deriz ya, biz de çocuklara o gözle bakarsak, onların mutluluğu insana tüm kederleri unutturuyor. Özgürlüğü, çocukların yüzüne baktığımız zaman anlıyoruz" dedi.

Öğretmenlerden bağımsızlık vurgusu

Sınıf öğretmenleri Sultan Türk ve Hasan Açıkgöz ile projeyi hayata geçiren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Gülender Cebar, etkinliğin temel amacının çocukların kendi özgürlük ve bağımsızlıklarının kıymetini bilmesi için farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyerek, "Bizler Türk milleti olarak özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza düşkün milletleriz. Bu gün dünyanın öbür ucunda Filistin'de, Doğu Türkistan'da özellikle çocuklar çok etkileniyor ve oralarda bağımsızlık mücadelesi veriliyor. Buna bizlerde dikkat çekmek adına çocuklarımızın kendi özgürlüğünü ve bağımsızlığının kıymetini bilmesi için böyle bir etkinlik yapmak istedik. Umarım faydalı olur ve yerini bulur" diye konuştu.

Etkinlik, 787 adet balonun aynı anda gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi. - ORDU