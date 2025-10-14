Haberler

BM: Gazze'nin yeniden yaşanabilir hale gelmesi için 70 milyar dolar gerekiyor

BM: Gazze'nin yeniden yaşanabilir hale gelmesi için 70 milyar dolar gerekiyor
BM: Gazze'nin yeniden yaşanabilir hale gelmesi için 70 milyar dolar gerekiyor
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Temsilcisi Jaco Cilliers, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından yapılan yeniden inşa maliyeti tahminine göre bölgenin yeniden yaşanabilir hale gelmesi için en az 70 milyar dolar gerekecek" dedi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından bölgenin yeniden inşası gündemdeki yerini aldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Özel Temsilcisi Jaco Cilliers, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki tüm binaların yüzde 80'inden fazlasının yıkılmış ya da hasar görmüş durumda olduğunu ve en az 55 milyon ton molozun temizlenmesi gerektiğini belirtti.

BİNALARIN YÜZDE 92'Sİ HASARLI YA DA YIKILMIŞ

Özel Temsilci Cilliers, Gazze şehrinde ise yıkılmış ya da hasar görmüş binaların oranının yüzde 92 olduğu aktardı. Bazı bölgelerde moloz temizleme çalışmalarına başlandığını söyleyen Jaco Cilliers, patlamamış mühimmatlar nedeniyle çalışmaların ciddi şekilde aksadığını da sözlerine ekledi.

"70 MİLYAR DOLAR GEREKLİ"

UNDP Özel Temsilcisi Jaco Cilliers, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasının maliyetine ilişkin yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Bankası tarafından yapılan yeniden inşa maliyeti tahminine göre bölgenin yeniden yaşanabilir hale gelmesi için en az 70 milyar dolar gerekecek" ifadelerini kullandı. Cilliers ayrıca, ABD'nin yanı sıra bazı Arap ve Avrupa ülkelerinden, 70 milyar dolarlık bütçeye katkı konusunda umut verici erken sinyaller aldıklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVatansever:

Dün okadar şov yapacağınıza, elinizi vicdanınıza koyarsınız, develet büyükleri için sakız parası. 25 Develtin oraya gelmesi, gitmesinin masrafı en az yarısını karşılardı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Başta kabile Cumhuriyeti israil olmak üzere en büyük destekçisi abd ve sonrasındaki bütün destekçi devletler 70 milyar usd yi bulup ödesinler. Neden bozdunuz neden yapıyorsunuz akıl sızlar ordusu.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
