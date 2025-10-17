Haberler

Gazze'nin Jeopolitik Önemi Tartışıldı

Gazze'nin Jeopolitik Önemi Tartışıldı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Gazze'nin uluslararası jeopolitik dengeler açısından kritik bir rol oynadığını belirtti. Kütahya Kadim Vakfı'nın organize ettiği programda Gazze'nin tarihi ve stratejik önemi ele alındı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörü ve siyaset bilimi uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Gazze'nin uluslararası jeopolitik dengeler açısından hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Kütahya Kadim Vakfı tarafından her hafta perşembe günü düzenlenen "Kadim Muhabbetler" programının bu sezonki ilk konuğu, Siyaset Bilimi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu oldu. Kütahya Kadim Vakfı Başkanı Mustafa Önsay, açılış konuşmasında programın bu dönemdeki ilk oturumunda Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu ile Gazze meselesinin "Filistin, Müslüman olmayan toplumlar ve Türkiye" açısından etkilerini üç başlık altında tartıştıklarını söyledi. Önsay, katılımcıların sorularıyla zenginleşen etkinlikte gelecek projeksiyonlarının da masaya yatırıldığını ifade etti.

Programda konuşan Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Gazze'nin uluslararası jeopolitik dengeler açısından hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, bazı küresel ve bölgesel aktörlerin bölgede "büyük siyasi hedefler" peşinde olduğunu öne sürdü. Şeyhanlıoğlu, Gazze'nin sadece Filistin sorunu çerçevesinde değil, Doğu Akdeniz'deki enerji ve jeopolitik dengeler bağlamında da kritik bir nokta olduğunu vurguladı.

Konuşmasında tarihi ve stratejik bağlantılara değinen Şeyhanlıoğlu, Gazze'nin düşmesinin bölgedeki dengeleri ve kentlerin (örnek olarak Kudüs, Halep) durumunu etkileyeceğini savundu. Türkiye ve Gazze arasındaki bağa dikkat çeken akademisyen, Gazze'nin "direniş" sembolü olduğunu ve korunması gerektiğini dile getirdi; dini ve insani duygular üzerinden dua ve destek çağrısında bulundu.

Şeyhanlıoğlu, Araplar bir ruh, bir dem derler. Çünkü Gazze, sadece Gazze'lilerin değildir. Gazze, İslam dünyasının Çanakkale'sidir" diye konuştu.

Program, konuşmaların ardından katılımcıların sorularıyla devam etti. Oturumda hem bölgesel gelişmelerin tarihi kökenleri hem de ihtimal gelecek senaryoları tartışıldı. Etkinliğin, önümüzdeki haftalarda da benzer formatta sürdürüleceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
