Gazze’nin çocuk elçisi Ramadan Abu Jazar, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti

Gazze'de yaşanan insanlık dramını sosyal medya paylaşımları ve kaleme aldığı eserlerle dünyaya duyuran Filistinli çocuk yazar ve içerik üreticisi Ramadan Abu Jazar, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Gazze'deki insani kriz, savaşın çocuklar üzerindeki etkileri ve Filistin meselesine ilişkin uluslararası farkındalık çalışmaları ele alındı. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Abu Jazar, kaleme aldığı kitabını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etmişti. Ziyarette konuşan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, çocukların savaşın değil barışın, nefretin değil umudun temsilcisi olması gerektiğini belirtti.

Kısa süre önce İngiltere'de İslamofobiye karşı başlattığı "Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)" kampanyasıyla dünya kamuoyunun takdirini kazanan Joshua Harris'in de İstanbul'da misafir edildiğini hatırlatan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde İngiltere'den Joshua Harris'i ağırladık. Bugün ise Gazze'den Ramadan Abu Jazar'ı misafir ediyoruz. Biri Batı'da nefrete karşı sevgiyi temsil etti, diğeri Doğu'da savaşın ortasında vicdanın sesi oldu. Farklı coğrafyalardan gelen bu iki çocuk bize aynı hakikati hatırlatıyor; çocukların dili savaş değil barış, nefret değil merhamet olmalıdır. İstanbul'un Doğu ile Batı arasında vicdanın, merhametin ve barışın buluştuğu şehir olma vasfını yaşatmaya devam edeceğiz."

"Türkiye benim ikinci vatanım"

Kendisini ağırlayan Demirer'e teşekkür eden Abu Jazar, "Sizinle görüştüğüm için çok mutlu oldum. Sizi Instagram'dan takip ediyorum. Çok hareketli programlar yapıyorsunuz ve çok güzel aktarımlar yapıyorsunuz" dedi.

Türkiye'yi çocukluk yıllarından bu yana çok sevdiğini belirten Abu Jazar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da küçük yaşlardan itibaren takip ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Türkiye benim ikinci vatanım. Çocukluğumdan beri Türkiye'yi çok seviyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşurken izler, Müslümanları savunurken ortaya koyduğu duruşu hayranlıkla takip ederdim. O günlerde babama, 'Bu büyük adam kim?' diye sorar, 'İnşallah ben de bir gün bu büyük liderle tanışırım' derdim. Bu benim en büyük hayallerimden biriydi. Elhamdülillah Türkiye'ye geldim ve Cumhurbaşkanımızla görüştüm."

Türkiye'nin huzur ve güven içerisinde kalması temennisinde bulunan Abu Jazar, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşacağı gün Türk milletiyle birlikte aynı avluda buluşmayı umut ettiğini dile getirdi.

Ziyaret kapsamında Saliha Demirer tarafından Abu Jazar'a, "Artık savaşın değil, barışın hikayesini yazması" temennisiyle bir defter ve kalem hediye edildi.

Abu Jazar ise kaleme aldığı "Bir Çocukluk ve Kahramanlık Hikayesi" adlı kitabını AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer adına imzalayarak hediye etti.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı