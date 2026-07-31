Haberler

Hande Erçel: Bu kadar şey yaşadıktan sonra koruma kalkanım oluştu

Hande Erçel: Bu kadar şey yaşadıktan sonra koruma kalkanım oluştu Haber Videosunu İzle
Hande Erçel: Bu kadar şey yaşadıktan sonra koruma kalkanım oluştu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hande Erçel, hayatındaki değişimi ve kendini koruma biçimini anlattı. Oyuncu, yıllar içinde yaşadığı deneyimlerin ardından güçlü bir koruma kalkanı oluşturduğunu söyledi.

Hande Erçel, Based Istanbul YouTube kanalına verdiği röportajda, kendisiyle kamuoyunun tanıdığı “Hande Erçel” kimliği arasında yaşadığı dengeyi anlattı.

“HANDE İLE HANDE ERÇEL ARASINDA BAZEN SIKIŞIYORUM”

Oyuncu, “Ben Hande ile Hande Erçel arasında bazen sıkışıyorum. Bunu yaşayan benim gibi oyuncu arkadaşlarım da bilir” diyerek, özel hayatı ve kamuya yansıyan kimliği arasındaki farkı anlattı.

Erçel, yıllar içinde yaşadığı deneyimlerin kendisini değiştirdiğini belirterek, “Ama Hande Erçel'in çok güçlü bir koruma kalkanı oluştu artık. Yani bu kadar yıl sonra, bu kadar şey yaşadıktan sonra onun koruma kalkanını oluşturdum bir yerde” ifadelerini kullandı.

Oyuncu, kendini korumayı öğrenirken hâlâ üzerinde çalıştığı noktalar olduğunu da dile getirdi.

“Hande’de hâlâ zorlandığım yerler var. O, insanlara açıldığımda zarar gördüğüm taraflar var. Onun üzerine hâlâ çalışıyorum, hâlâ büyüyorum, öğreniyorum” diyen Erçel, insanlara inanma ve bağ kurma tarafını kaybetmek istemediğini söyledi.

Tamamen bir koruma kalkanı oluşturmak istemediğini belirten Hande Erçel, kırılmanın ve farklı duyguları yaşamanın da hayatın bir parçası olduğunu ifade etti.

Erçel, “Bazen kırılmak da güzel, öyle şeyleri yaşamak da güzel, insana üzülmek de, mutlu olmak da hepsi yaşaması gereken duygular” sözleriyle duyguların önemine dikkat çekti. Oyuncu, mesleğinin de bu duygulardan beslendiğini vurgulayarak, “Onlara biraz izin vermek gerekiyor” dedi.

Kaynak: Haberler.com
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor

Ciğerlerimiz yanıyor! 4 şehir rahat nefes aldı, bir ilde alarm sürüyor
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Firmalar da belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı

Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" resti sonrası şafak operasyonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobiller için yeni vergi uygulaması! Resmi Gazete'de yayımlandı

Otomobiller için yeni vergi uygulaması! Resmi Gazete'de yayımlandı
Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti

Dünya bu kadını konuşuyor!
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Ölümden döndü, bakın ilk ne yaptı

Ölümden döndü, bakın ilk ne yaptı
Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza

Bakanlık ilanı görünce düğmeye bastı! Fırsatçıya ders gibi ceza
300 milyon Euroluk dev yatırım hamlesi iki ilimizi karşı karşıya getirdi

Dev yatırım hamlesi iki ilimizi karşı karşıya getirdi
Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı

Protesto sanıldı ama gerçek bambaşka çıktı