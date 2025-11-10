Gazze İçin Hayır Çarşısı: 45 Bin TL Gelir Elde Edildi
Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, düzenledikleri 'Gazze İçin Seferber' hayır çarşısında 45 bin TL gelir elde etti. Gelir, Filistin'e gönderilecek.
Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğretmen ve öğrencileri tarafından "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)" projesi kapsamında düzenlenen "Gazze İçin Seferber" adlı Hayır Çarşısı etkinliğinden 45 bin TL gelir elde edildiği bildirildi.
Etkinlikten elde edilen 45 bin TL tutarındaki gelir, Filistin'e gönderildi. Hayır çarşısını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, etkinliğe emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA