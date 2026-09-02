Gazze'deki Dramdan Etkilenen Alman Kadın Müslüman Oldu

Gazze'de yaşanan insanlık dramından etkilenen Alman Denise Çakıcı, İslam dinini araştırarak Müslüman olmaya karar verdi. Evliliğinin 11'inci yılında Kelime-i Şehadet getiren Çakıcı, "Sena" ismini aldı.

Almanya'da yaşayan 4 çocuk annesi Denise Çakıcı, 11 yıl önce tanıştığı Yusuf Çakıcı ile Stutgart'ta evlenerek hayatını birleştirdi. Gazze'de yaşanan insanlık dramından etkilenen Çakıcı, İslam dinini daha yakından tanımak için araştırma yapmaya başladı. Eşinden ve yakınlarından İslam dini hakkında bilgi alan, Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve internet üzerinden araştırmalarını sürdüren Çakıcı, Müslüman olmaya karar verdi. Eşi Yusuf Çakıcı ile birlikte Gaziantep İl Müftülüğüne başvuran Denise Çakıcı için ihtida merasimi düzenlendi. Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün katılımıyla gerçekleştirilen törende Kelime-i Şehadet getiren Çakıcı, Müslüman oldu. İhtida merasiminin ardından "Sena" ismini alan Denise Çakıcı, Müslüman olarak yeni bir hayata başlamanın mutluluğunu yaşadı.

"Gazze'deki insanlık dramından etkilenerek Müslüman oldu"

Eşi Denise Çakıcı'nın Müslüman olmasıyla ilgili konuşan Yusuf Çakıcı, "11 yıl önce Almanya'nın Stuttgart ilinde yaşıyoruz. Eşimle Almanların Sokak Bayramında tanışmıştık. Evliyiz ve 4 tane çocuğumuz var. Benim hanım, Gazze'deki insanlık dramından çok etkileniyordu. Üzülüyordu yeri gelince ağlıyordu. O insanları televizyonda izlediğinde bunlar nasıl bu kadar mutlu, güçlerini nerden alıyor dediğinde Allah'tan alıyorlar demiştim. Ardından eşim Kur'an-ı Kerim'i araştırmaya başladı. Biz eve Kuran'ı aldık ve okudu. Sonra ise Müslüman olmaya karar verdi. Ailem Antep'te yaşadığı için burada Müslüman olabilir dedi bizde buraya geldik ve ismi Sena oldu. Şu anda da çok mutlu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı