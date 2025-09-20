Haberler

Gazipaşa'da Huzurevi Sakinlerine Unutulmaz Sıra Gecesi

Gazipaşa'da Huzurevi Sakinlerine Unutulmaz Sıra Gecesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çınar Gazipaşa Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Alanya Demirtaş Huzurevi'nde Türkülerle süslenmiş bir etkinlik düzenleyerek huzurevi sakinlerine keyifli anlar yaşattı. Etkinliğe katılan İbrahim Uyar, sevilen türkülerle nostaljik bir atmosfer oluşturdu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Çınar Gazipaşa Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, gönüllülerle birlikte Alanya Demirtaş Huzurevi'nde sıra gecesi düzenledi. Türküler, çiğ köfte ikramı ve samimi sohbetlerle renklenen etkinlik, huzurevi sakinlerine unutulmaz bir gün yaşattı.

"Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, Türk Halk Müziği sanatçısı İbrahim Uyar sahne aldı. Güneydoğu Anadolu'nun sevilen türkülerini seslendiren Uyar, huzurevi sakinlerine adeta festival havası yaşattı. Yaşlılar, türkülere eşlik ederek hem geçmişe yolculuk yaptı hem de doyasıya eğlendi.

Konserin ardından gönüllüler tarafından hazırlanan çiğ köfte ikramı yapıldı. Sohbet eşliğinde dağıtılan ikramlar, huzurevi sakinlerinin mutluluğunu ikiye katladı. Etkinlikten memnun kalan katılımcılar, dernek üyelerine ve gönüllülere teşekkür etti.

Çınar Gazipaşa Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yunus Koç, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Aile Yılı kapsamında huzurevinde yaşayan büyüklerimizi unutmadık. Onların yüzlerindeki tebessümü görmek bizler için en büyük kazançtır. Bu tür etkinliklerle hem geleneklerimizi yaşatmayı hem de büyüklerimizin yanında olduğumuzu hissettirmeyi amaçlıyoruz. Destek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rize'de sel ve heyelanla mücadele! Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

Şehri sel vurdu! Köprü çöktü, meşhur yaylanın yolu ulaşıma kapandı
Görüntü selin vurduğu Rize'den: Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi

Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi

Atatürk'e tahammül edemeyen biri daha! Tepkiler çığ gibi
11 yıl sonra bir ilk: Suriye bayrağı, Washington'da göndere çekildi

11 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lvbel C5'ten Mustafa Sandal'a zehir zemberek sözler

Lvbel C5'ten Mustafa Sandal'a zehir zemberek sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.