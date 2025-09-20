Gazipaşa'da Huzurevi Sakinlerine Unutulmaz Sıra Gecesi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Çınar Gazipaşa Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, gönüllülerle birlikte Alanya Demirtaş Huzurevi'nde sıra gecesi düzenledi. Türküler, çiğ köfte ikramı ve samimi sohbetlerle renklenen etkinlik, huzurevi sakinlerine unutulmaz bir gün yaşattı.

"Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, Türk Halk Müziği sanatçısı İbrahim Uyar sahne aldı. Güneydoğu Anadolu'nun sevilen türkülerini seslendiren Uyar, huzurevi sakinlerine adeta festival havası yaşattı. Yaşlılar, türkülere eşlik ederek hem geçmişe yolculuk yaptı hem de doyasıya eğlendi.

Konserin ardından gönüllüler tarafından hazırlanan çiğ köfte ikramı yapıldı. Sohbet eşliğinde dağıtılan ikramlar, huzurevi sakinlerinin mutluluğunu ikiye katladı. Etkinlikten memnun kalan katılımcılar, dernek üyelerine ve gönüllülere teşekkür etti.

Çınar Gazipaşa Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yunus Koç, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Aile Yılı kapsamında huzurevinde yaşayan büyüklerimizi unutmadık. Onların yüzlerindeki tebessümü görmek bizler için en büyük kazançtır. Bu tür etkinliklerle hem geleneklerimizi yaşatmayı hem de büyüklerimizin yanında olduğumuzu hissettirmeyi amaçlıyoruz. Destek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum." - ANTALYA