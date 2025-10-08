Haberler

Gazipaşa'da Huzur Toplantısı Gerçekleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan başkanlığında mahallenin muhtarlarıyla yapılan toplantıda güvenlik, trafik ve dolandırıcılıkla mücadele konuları ele alındı. İlçe Emniyet Müdürü, muhtarların suç önleme konusundaki önemine vurgu yaptı.

Antalya'da Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan başkanlığında mahalle muhtarlarının katılımıyla "Huzur Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda ilçede asayişin sağlanması, trafik güvenliği, dolandırıcılıkla mücadele ve uyuşturucuyla ilgili çalışmalar ele alındı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya Aydın, Esentepe, Gazi, İstiklal, Cumhuriyet, Pazarcı, Koru, Bakılar ve Ekmel mahallelerinin muhtarları katıldı. Toplantının ana gündemini vatandaşların huzur ve güvenliğini korumaya yönelik çalışmalar oluşturdu. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, Gazipaşa'daki genel asayiş durumuna ilişkin istatistikleri paylaşarak, muhtarların suçun önlenmesi ve tespit edilmesindeki önemine dikkat çekti. Kayhan, "Muhtarlarımızın desteği bizim için son derece kıymetlidir. Mahallelerde karşılaşılan sorunları bize hızlıca aktarmaları, hem suçun önlenmesi hem de faillerin yakalanması sürecine büyük katkı sağlamaktadır" dedi.

Toplantıda ayrıca trafik kurallarına uyulması, motosiklet sürücülerinin kask takmasının önemi, dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi ve uyuşturucuyla mücadele konuları görüşüldü. Kayhan, muhtarlardan mahallelerinde bilgilendirici görüşmeler düzenleyerek vatandaşları bu konularda duyarlı olmaya teşvik etmelerini istedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasaklı madde soruşturmasının ardından İrem Derici cephesinden ilk açıklama

Gözaltına alınan İrem Derici cephesinden ilk açıklama
KYK yurdunda su krizi! Onlarca öğrenci protesto gösterisi düzenledi

KYK yurdunda kriz! Onlarca öğrenci bina önünde aynı sloganı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.