Gazipaşa'da Huzur Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya'da Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan başkanlığında mahalle muhtarlarının katılımıyla "Huzur Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda ilçede asayişin sağlanması, trafik güvenliği, dolandırıcılıkla mücadele ve uyuşturucuyla ilgili çalışmalar ele alındı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya Aydın, Esentepe, Gazi, İstiklal, Cumhuriyet, Pazarcı, Koru, Bakılar ve Ekmel mahallelerinin muhtarları katıldı. Toplantının ana gündemini vatandaşların huzur ve güvenliğini korumaya yönelik çalışmalar oluşturdu. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, Gazipaşa'daki genel asayiş durumuna ilişkin istatistikleri paylaşarak, muhtarların suçun önlenmesi ve tespit edilmesindeki önemine dikkat çekti. Kayhan, "Muhtarlarımızın desteği bizim için son derece kıymetlidir. Mahallelerde karşılaşılan sorunları bize hızlıca aktarmaları, hem suçun önlenmesi hem de faillerin yakalanması sürecine büyük katkı sağlamaktadır" dedi.

Toplantıda ayrıca trafik kurallarına uyulması, motosiklet sürücülerinin kask takmasının önemi, dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi ve uyuşturucuyla mücadele konuları görüşüldü. Kayhan, muhtarlardan mahallelerinde bilgilendirici görüşmeler düzenleyerek vatandaşları bu konularda duyarlı olmaya teşvik etmelerini istedi. - ANTALYA