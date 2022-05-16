Gaziosmanpaşa'da bilim, spor, sanat ve gençlik festivali - Haberler

Gaziosmanpaşa'da bilim, spor, sanat ve gençlik festivali

Festival alanına dönüşen Gaziosmanpaşa meydanında gençler yeteneklerini sergiliyor

İSTANBUL - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiği Gaziosmanpaşa Bilim, Sanat, Spor ve Gençlik Festivali'nde gençler yeteneklerini sergiledi. Gaziosmanpaşa Belediye Bahçesi'nde düzenlenen ve açık havada şölene dönüşen etkinliğe katılan sporcular ve gençlerin coşkusu renkli görüntüler oluştururken, festival dron ile havadan görüntülendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 4. Gaziosmanpaşa Bilim, Spor, Sanat ve Gençlik Festivali düzenlendi. Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde kurulan spor alanlarında ise kimi öğrenciler ok atışları yaparken kimileri de basketbol oynadı. Sanat etkinlikleri kapsamında ise müzik dinletileri sunuldu, resimler sergilendi. Festivalde bilimsel faaliyetlerle üretmenin keyfinin yaşayan gençler, spor ve sanat faaliyetleriyle de doyasıya eğlendi. Karate, tekvando, okçuluk, sanal gerçeklik, simülatör aktivitelerinin yapıldığı ve çok sayıda öğrencinin bulunduğu festival alanı havadan drone ile görüntülendi.

15 Mayıs 2022 tarihinde başlayan 4. Gaziosmanpaşa Bilim, Sanat, Spor ve Gençlik Festivali 20 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.