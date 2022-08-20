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Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı

Yerel Haberler

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı. Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Hz. Hüseyin'in ve onun nezdinde tüm Kerbela şehitlerinin yad edildiği bir gündür" dedi.

Muharrem ayı dolayısıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Ahmet Yesevi Cemevi tarafından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda Aşure etkinliği düzenlendi. Saat 19.00'da başlayan programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Ahmet Yesevi Cemevi Başkanı Şahin Çolak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Tuttuğunuz oruçlar makbul, birliğimiz daim olsun. Türk milletinin farklılıklarla, farklı düşüncelerle ne kadar güçlü olduğunu dünyaya gösterdiğini düşünüyorum. Hz. Nuh'un Cudi Dağı'na oturması, Hz. Adem'in tövbesinin kabul olması, Hz. Musa ve Hz. İsa'nın doğumlarının gerçekleşmesinin yanında eşsiz bir anlam ifade eden Kerbela'da şehit edilen ümmetin peygamberi Hz. Muhammed'in torunu olan Hz. Hüseyin'in ve onun nezdinde tüm Kerbela şehitlerinin yad edildiği bir gündür" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu - Yerel

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