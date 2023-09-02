Gazilerden Tümgeneral Sayın Tevfik Algan'a ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubes Başkanı Recep Akgül ve Yönetim Kurulu üyeleri Erzurum 9'uncu Kolordu Komutanı olarak atanan Tümgeneral Tevfik Algan'ı ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubes Başkanı Recep Akgül ve Yönetim Kurulu üyeleri Erzurum 9'uncu Kolordu Komutanı olarak atanan Tümgeneral Tevfik Algan'ı ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, "Misafirperverliğinden dolayı Tümgeneral Sayın Tevfik Algan Paşamıza camiamız ve derneğim adına çok teşekkür ediyorum." Dedi. - ERZURUM