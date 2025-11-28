Gazilerden gençlere unutulmaz ders

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programında gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıkları hatıraları öğrencilerle paylaşarak vatan sevgisi, fedakarlık ve birlik mesajı verdi.

Alaşehir ilçesinde, Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı düzenlendi. Alaşehir Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki etkinlikte, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi Başkanı Osman Saraç ile gaziler Mustafa Akar, Mehmet Ali Demirbulat ve Mümin Dönmez öğrencilerle bir araya gelerek hatıralarını paylaştı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Okul Müdürü Nurten Kocakabak öğrencilerin vatan sevgisini pekiştirmek ve gazilerin yaşadıklarını ilk ağızdan dinlemelerini sağlamak amacıyla buluşmanın düzenlendiğini ifade etti.

Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Selin Pekçolak, Bakanlığın projeleri doğrultusunda gazilerle öğrencileri periyodik olarak bir araya getirdiklerini belirterek, "Geçmişimizi öğrenmenin en etkili yolu yaşayarak öğrenmektir. Öğrencilerimiz gazilerimizden dinlediklerini asla unutmayacakları birer anı olarak hatırlayacaklardır" dedi.

"Türk askeri savaşa güle oynaya gider"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi Başkanı Osman Saraç, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılış süreçlerini anlatarak, "Kıbrıs'a gideceğimizi öğrendiğimizde kimimiz türkü söyledi, kimimiz denize gidip yüzdü. Helikopterlerle adaya geçtik, 15-20 gün postallarımız ayağımızdan çıkmadı" dedi. Saraç, öğrencilere "Derslerinize iyi çalışın, vatana sahip çıkın" sözleriyle de nasihat verdi.

"Kıbrıs'ın tamamını kurtarmaya yaklaşmıştık"

Gazi Mehmet Ali Demirbulat ise Limasol'da yaşadıklarını aktararak, "Kıbrıs'ın tamamını kurtarmaya çok yaklaşmıştık ancak izin verilmedi" ifadelerini kullandı.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, şehit ve gazilerin vatanın tapusu olduğunu belirterek, "Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Onlara sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur" dedi.

Etkinlik, gazilere plaket ve hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.

Öğrenciler, gazilerle ilk kez bir araya gelmenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu, vatan savunmasını birinci ağızdan dinleme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Programa Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Sosyolog Gamze Yılmaz, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - MANİSA