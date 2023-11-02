Gazilerden Başkan Uçar'a ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ı ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgül, yönetim kurulu üyeleri birlikte Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ı makamında ziyaret ettiklerini belirterek, "Belediye başkanımızın derneğimize yaptığı hizmetleri ve katkılarından dolayı, plaket takdim ettik. Halka hizmet yolunda belediye başkanımıza başarılar diledik. Misafirperverliğinden dolayı Belediye Başkanı Mahmut Uçar'a camiamız ve derneğim adına çok teşekkür ediyorum." dedi. - ERZURUM