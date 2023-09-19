Gaziler Günü coşkuyla kutlandı

Bolu'da 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından Gazilik unvanının verilişinin 101. yılında Gaziler Günü Bolu'da Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra Bolu Valiliği ev sahipliğinde Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi'nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilere kahvaltı programı düzenlendi. Etkinliğe Bolu Valisi Erkan Kılıç, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, İl Jandarma Komutanı Mehmet Avcı, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Vali Erkan Kılıç, anlamlı günde, gazi ve şehit ailelerini tek tek masalarında ziyaret ederek, günlerini kutladı.

Programda konuşan Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Malazgirt zaferiyle beraber bu topraklarda yaşamaya devam ediyoruz. Bunun da başlıca sebebi siz gazilerimiz ve şehitlerimiz ve şehit yakınlarımız. Bu kutsal topraklar yüzyıllarca bizim hükümdarlığımız altında olmasının baş mimarı sizlersiniz. Sizlerden Allah razı olsun" dedi. - BOLU