Gaziemir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor

Gaziemir Belediyesi, Nisan 2019'dan Aralık 2023'e kadar 24 bin 289 ton asfalt kullanarak 145 bin metrekare alanı asfaltladı. Belediye, 141 bin 500 metrekare alana da kilit parke taşı döşedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan koordineli çalışmalar kapsamında 2023 yılı sonuna kadar toplam 17 bin 500 ton asfalt kullanılarak toplamda 105 bin metrekare alanda sıcak asfalt serimi yapılacak.

Yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Gaziemir Belediyesi, Nisan 2019'dan Aralık 2023'e kadar 24 bin 289 ton asfalt kullanarak 145 bin metrekare alanı asfaltladı. Belediye, 141 bin 500 metrekare alana da kilit parke taşı döşedi.

Gaziemir Belediyesi, ilçeye modern görünüm kazandırmak ve yurttaşların yaşam standartlarını artırmak için 16 mahallede yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin ihtiyaç duyulan her mahallesinde asfalt yama, asfalt serim, kilit parke döşeme işlemleri yapıyor. Bozulan, ekonomik ömrünü tamamlayan yol kaplamalarını söken ekipler, yol kaplaması altı zemin iyileştirmesinin ardından sıcak asfalt serimi veya kilit parke kaplaması yapıyor. Mevcut yolları onaran ekipler, imar planları doğrultusunda yeni açılan cadde ve sokakların da asfaltlamasını yapıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2019 yılının nisan ayından Aralık 2023'e kadar geçen sürede 24 bin 289 ton asfalt kullanılarak 145 bin metrekare alanda asfalt serimi yapıldı. Yol ve kaldırım onarım çalışmaları kapsamında, 141 bin 500 metrekare alana kilit parke döşendi. Yenilenen yollar, yayalar ve taşıtlar için daha güvenli hale geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan koordineli çalışmalar kapsamında 2023 yılı sonuna kadar toplam 17 bin 500 ton asfalt kullanılarak toplamda 105 bin metrekare alanda sıcak asfalt serimi yapılacak.

SARNIÇ'IN YILLAR ÖNCE YAPILAN YOLLARI YENİLENDİ

Sarnıç bölgesine yoğunluk verilen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 20 yıl önce yapılan Vatan Caddesi, Bayrak Caddesi, Plevne Caddesi ile 1104, 1099, 1179, 1032 /1, 1147 sokakların eskiyen yol kaplamaları ve kaldırımları yenilendi. İmar planlarında yer alan 1182 ve 1183 sokağın kilit parke kaplaması ve kaldırımları yapılarak kullanıma açıldı.

İlçenin merkezinde sürdürülen çalışmalar kapsamında ise 2022 yılında Yeşil mahalle; 50, 52, 54 sokak, Cengizhan Caddesi, Gazi Mahallesi; Millet Caddesi, Atıfbey Mahallesi 11/3 sokakların yol kaplamaları yenilendi. 2023 yılında ise Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi, 25 sokak, 26 sokak, 34 sokak, 31 sokak, 907 sokak ve 29/1 sokağın eskiyen yol kaplamaları sökülerek sıcak asfaltla kaplandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziemir'de yürüttüğü yol yenileme çalışmaları kapsamında Rahmi Özçoban Caddesi, Önder Caddesi ile İstiklal Caddesi, Evka-7 Yolu, 1018 sokak, 800 sokaklarda yol asfalt kaplama yenilenmesi, Abdülhamit Yavuz Caddesi ile 73 sokak kaldırım yenilemeleri yapıldı. Abdülhamit Yavuz Caddesi ile 73 sokakta yol asfalt kaplaması yenilemesi devam ediyor.

Gaziemir'in 16 mahallesinin sokaklarında yol yenileme ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerinin altını çizen Belediye Başkanı Halil Arda, eskiyen yolların kaplamalarını tamamen yenilediklerini ve imar planlarında yer alan sokakların asfalt ve kaldırımlarını yaparak kullanıma açtıklarını ifade etti. Başkan Halil Arda, "Çalışmalarımız kapsamında birçok cadde ve sokağımızın eskiyen yol kaplamalarını tamamen yeniledik. Göreve geldiğimiz günden bu yana 145 bin metrekare alanı asfaltladık, 141 bin 500 metrekare alana da kilit parke döşedik. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise ilçemizde 2023 yılı sonuna kadar 17 bin 500 ton asfalt kullanarak 105 bin metrekare alanda sıcak asfalt serimini tamamlayacak. Yenilenen yollarımız, daha güvenli ve konforlu hale geldi. İhtiyaç duyulan noktalarda yol yenileme çalışmalarını sürdürerek, yurttaşlarımızın bu yöndeki taleplerini çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.