Gaziemir Belediyesi Tiyatro Kursu Çocuklara Kişisel Gelişim Sağlıyor

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği tiyatro kursuna katılan çocuklar, bu kurs sayesinde sahne tozu yutmanın ve kişisel gelişimlerine katkı koymanın mutluluğunu yaşıyor.

Gaziemir Belediyesi'nin kültür sanat kurslarına, her yaştan binlerce yurttaş katılıyor. Kişisel gelişimlerine katkı katmak ve sosyalleşmek amacıyla kurslara katılan Gaziemirliler, tiyatro kursuna yoğun ilgi gösteriyor. Belediyenin tiyatro kursunda, yaş gruplarına göre çocuk, genç ve yetişkin kategorilerinde eğitim veriliyor.

Atatürk Kültür Merkezi Nazım Hikmet Sahnesi'nde düzenlenen tiyatro kursunda, sahne bilgisi ve uygulaması, diksiyon eğitimi, hareket, ritim, beden dili, jest-mimik, vurgu-tonlama, rol çözümlemesi, ses kullanımı eğitimleri veriliyor. Eğitimin sonunda belediyenin düzenlediği yıl sonu gösterilerinde sahne alan kursiyerler, sahneledikleri oyunlarla yeteneklerini izleyicilerle paylaşmanın gururunu yaşıyor.

Gaziemir Belediyesi'nin kursuna katılarak 3 yıldır tiyatro yapan 11 yaşındaki Elif Ece Arslan duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bu kursa başladıktan sonra 3 kez sahneye çıktım ve tiyatro oyununda rol aldım. Tiyatro kursu sayesinde mimiklerimizi kullanmayı, davranışlarımızı ve duygularımız kontrol ederek daha iyi rol yapmayı öğrendim. Bu sayede okulda beni izleyenlere karşı daha iyi kendimi anlatabiliyorum. Günlük hayatta da tiyatro sayesinde kendimi daha iyi ifade ediyorum."

Anaokulunda yaptığı gösteriyle tiyatroyla tanışan, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle tiyatro kursuna katılan ve "Tiyatro benim hayatım" diyen Mina Eroğlu, "Tiyatro duygularımı ve düşüncelerimi doğru şekilde ifade etmeyi, empati kurmayı öğretti. Tiyatro benim için her şey. İlk kez sahneye çıktığımda çok korktum ve heyecanlandım. Ama zamanla alıştım, arkadaşlarımla birlikte başardım. Sahnede olmak beni mutlu ediyor, rol yaparken eğleniyorum. Bence herkes tiyatro yapmalı" diye konuştu.

Tiyatroya belediyenin düzenlediği yaratıcı drama kursuyla adım atan ve o günden bu yana ara vermeden 8 yıldır tiyatro yapan Esila Özlem Tunçbilek, "Tiyatroya ilk başladığımda okuma yazma bilmiyordum bu yüzden rolümü ezberlerken çok zorlanıyordum. Dönüp geriye baktığımda kendimi çok geliştirdiğimi görüyorum. Tiyatro sayesinde kendimi daha rahat ifade edebiliyorum. Şiir ve metin yazmamda da bana katkı sağlıyor tiyatro. Tiyatroyu çok seviyorum. Sahneye çıktığımda kendimi çok rahatlamış hissediyorum. Güzel sanatlar Fakültesi'ne gidip, tiyatrocu olmak istiyorum. Herkesi tiyatroya davet ediyorum. Tiyatronun çok ayrı bir dünyası var, başladığınız zaman sizi içine çekiyor" dedi.