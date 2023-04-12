Gaziemir Belediyesi Ekipleri, Deprem Bölgesinde Hasar Tespiti Yapıyor

Gaziemir Belediyesi'nin mimar, mühendis ve inşaat teknikerinden oluşan ekipleri, depremden etkilenen Adana, Malatya ve Hatay'da yürütülen hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, depremin yıkımlara yol açtığı kentlerde yürüttüğü çalışmalara destek veren Gaziemir Belediyesi ekipleri, binalarda hasar tespiti yapıyor. Adana, Malatya ve Hatay'da görev yapan belediyenin ekipleri, binaların kolon ve kiriş gibi taşıyıcı sistemlerinde herhangi bir hasar meydana gelip gelmediğini kontrol ediyor. Teknik ekip, yapılarda yaptığı inceleme sonucunda binalara, hasar durumuna göre rapor veriyor. Ekipler, hasar tespitinde bulundukları binaların durumlarını analiz ederek oluşturdukları raporları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderiyorlar.

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren deprem bölgesinde destek sağlamak için harekete geçtiklerini belirten Belediye Başkanı Halil Arda, ihtiyaç duyulan her konuda, deprem yaşanan kentlere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.